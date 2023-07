No ha sido un buen Tour de Francia para los ciclistas colombianos, puesto que, además del poco protagonismo, las caídas y lesiones han enlodado su participación.

(Vea también: Egan Bernal sufrió caída en el Tour de Francia; así fue la imprudencia que afectó a muchos)

Justamente, este domingo 16 de julio, el Ineos Grenadiers informó que Daniel Felipe Martínez abandonó el Tour debido al fuerte golpe que sufrió en su cabeza el sábado (etapa 14), después de la caída masiva en la que también se vio afectado Esteban Chaves.

Tal y como detalló el equipo británico, el pedalista de 27 años presentó síntomas de conmoción cerebral y fue puesto bajo revisión médica; razón por la cual no apareció este domingo en el arranque de la etapa 15.

Asimismo, desde el Ineos explicaron que ‘Dani’ Martínez tendrá que seguir los protocolos médicos establecidos cuando hay golpes en la cabeza, para de esta manera determinar su tiempo de recuperación.

Dani will now adhere to the Team’s concussion recovery protocols, before being cleared to race again (2/2)

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) July 16, 2023