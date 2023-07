Rigoberto Urán, sigue lamentando su presentación en el Tour de Francia de 2023, en el que tuvo su desempeño más discreta desde que viene afrontando esta carrera.

En esta oportunidad, el antioqueño lo hizo en el seno de su hogar, pues habló al respecto delante de su hija y de su esposa, que lo estaba grabando mientras se expresaba.

El popular ‘Rigo’, que compartió en redes sociales el video con sus palabras, apuntó que en esta versión de la competencia las cosas no fueron como antes y dejó ver que extrañaba esas épocas.

Reclamo de Rigoberto Urán por el Tour de Francia 2023

El pedalista del equipo estadounidense Education Fisrt soltó la lengua al lado de una piscina, mientras descansaba con sus seres queridos tomando el sol.

Inicialmente, dijo que no se sintió acompañado durante la ronda gala: “Estuve 21 días recorriendo Francia en bicicleta con unos amigos. Pero no eran tan amigos porque me dejaban solo. Porque uno con los amigos se va hasta el final”.

Y explicó cómo eran sus día a día en cada fracción de la competencia: “Salíamos 180, se iban 2 adelante, luego iban como 6 y luego de a 15 o de 20”.

De hecho, añadió que así no era el Tour que el recordaba y que le gustaba:

“Nunca fue como yo estaba acostumbrado, a ir en un grupo grande con todos hablando”.

Y cerró concluyendo que no tuvo con quien llevársela de la mejor manera: “Esos realmente no son amigos míos, son conocidos”.