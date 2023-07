Para nadie es un secreto que uno de los ‘escarabajos’ más queridos en el mundo es el ‘Toro de Urrao’. Gracias a su carisma, sentido del humor y cercanía con los fanáticos se ha ganado el respeto y la admiración de los seguidores del ciclismo.

Esto quedó demostrado una vez más en un video que compartió este jueves el propio deportista en su cuenta de Instagram, en el que mostró la conversación que tuvo con un niño que se le pegó a su rueda durante un entrenamiento.

—Vean pues el negocio que me acaba de proponer un vasco. ¿Cuál es el negocio que usted quiere, pelado?— dijo Rigoberto Urán.

—Cambiarte el maillot (camisa, en francés)— contestó el niño.

—Pero dígalo duro como los vascos— le pidió el antioqueño.

Después de unos segundos, el niño tomó aire para continuar pedaleando en su bicicleta y le explicó cuál era su plan.

—A ver, qué negocio me estás pintando, dilo— aseguró el corredor colombiano.

—Ir a esperarte al hotel y yo te doy mi maillot y tú me das el tuyo— respondió el niño.

—¿Y yo para qué quiero ese maillot tan feo, qué hago con eso? Cómo les parece, y después dicen que uno es el negociante… Ave María, la afición vasca me tiene más enredado— respondió Urán en tono jocoso.

En otra parte del video, al parecer cuando el corredor terminó su entrenamiento, apareció el niño frente al hotel en el que se estaba hospedando el colombiano y finalmente cumplió su objetivo.

—¿Qué hubo, parcero, qué está buscando?— insistió el ‘toro de Urrao’.

—Tu maillot— dijo tímidamente el niño español.

—Mi maillot. ¿Ah, cómo les parece? montaron hasta la fiscalía— dijo entre risas el ciclista.

Una vez abajo de la bicicleta, el corredor antioqueño posó junto al pequeño y mostró el momento en el que los dos intercambiaron sus camisetas.

“Ya quedamos listos. Vean la camiseta fea que me va a regalar este man, que me la cambió por la del líder, la del Tour de Francia. Me cogió en carretera y vea… buen negocio, papá”, concluyó ‘Rigo’, quien le cumplió el sueño al menor.