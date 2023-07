El Tour de Francia 2023 se cerró en la disputa por el título entre el danés Jonas Vingegaard, campeón defensor, y el esloveno Tadej Pogacar, poseedor de 2 coronas en esta competencia.

Su supremacía se ha visto en todos los terrenos, pues no solo dominan la escalada, sino que también ambos fueron amos y señores de la contrarreloj, en donde pulverizaron al resto de rivales.

Sin embargo, el dominio de Vingegaard está sorprendiendo a propios y extraños, incluyendo al propio Rigoberto Urán, que no guardó sus expresiones de admiración y hasta de incredulidad sobre cómo el danés está ganando el duelo, pues en la ‘crono’ le sacó 1:38 minutos al balcánico.

Bajo este panorama, el popular ‘Rigo’ compartió en redes sociales su mirada de una carrera en la que los ‘escarabajos’ no han podido brillar. No obstante, el antioqueño apuntó que no botará la toalla.

Rigoberto Urán, sorprendido con Vingegaard y Pogacar en el Tour

“Lo que pasó en la contrarreloj nadie lo esperaba, una diferencia de tanto. Esto provoca una avalancha. Ahora puede pasar de todo, como un ataque de todo un equipo desde el kilómetro cero para ir a reventar la carrera”, comentó inicialmente.

Acto seguido vinieron sus tradicionales palabrotas:

“Uno estando acá adentro se da cuenta de que esto es increíble. Esos dos güevones han estado siempre uno detrás del otro”.

Y ratificó su asombro: “Es que el tercero en la ‘crono’ quedó a 3 minutos y es Van Aert, el mejor corredor del mundo, ese hp es como una moto”.

Entre tanto, sobre sus objetivos personales, señaló que se enfocan en buscar un triunfo de etapa en las jornadas que restan debido a que marcha con más de 3 horas de retraso en la general: “Lo importante es estar en la escapada”.

