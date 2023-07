El destacado exdeportista nacido en Bogotá habló sobre las esperanzas depositadas en la Vuelta a España y cómo les puede ir a los pedalistas colombianos que participarán allá.

Si bien los nuestros han tenido una temporada discreta en las grandes vueltas, Peña mantiene la esperanza y resalta que los ve muy preparados y con ganas de dar el golpe.

(Vea también: Víctor Hugo Peña, el mejor colombiano del Tour de Francia; la rompió al aire).

“Va a haber una gran participación. Creo que una de las mejores Vuelta a España de los últimos tiempos, algunos dicen que de la historia. [Los favoritos son] Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard. Si se puede colar de pronto un Sergio Higuita o un Egan Bernal, que va a correr la Vuelta, entonces queda todo por verse. Va a ser una Vuelta para no perdérsela”, indicó Peña en diálogo con Pulzo.

Precisamente, el exciclista destacó lo hecho por Bernal y su regreso a un Tour de Francia tras el grave accidente que por poco le cuesta la vida.

“Estuvo bien. Verlo compitiendo ya es un milagro. Lo importante es el convencimiento que él tiene de volver a disputar. De ganar no se sabe, pero de disputar está. Ganar no se sabe. El deporte no se puede asegurar, pero el hecho de estar ya es importante“, añadió en Pulzo.

Bernal, que acabó de 36 en el Tour, fue el segundo mejor colombiano de la ‘Grande Boucle’. Harold Tejada, puesto 34, fue el mejor de los nuestros en la gran vuelta ganada por Jonas Vingegaard.

Víctor Hugo Peña dice qué hace falta para potenciar al ciclismo colombiano

El exciclista, que ganó una etapa del Giro de Italia en el año 2000, indicó que la nueva generación de ciclistas colombianos tiene gran talento, pero que debe ser apoyada de manera económica.

Es innegable que para tener el mejor rendimiento es indispensable gozar de la mejor preparación posible y esta misma se encuentra en Europa.