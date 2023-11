Los aficionados del ciclismo colombiano están emocionados e ilusionados con la noticia de que Nairo Quintana, luego de un año y medio de inactividad, volverá al pelotón mundial gracias a la oportunidad que le brindó el Movistar, equipo con el que tuvo sus mejores años deportivos.

(Ver también: Pogacar describe en una palabra a varios ciclistas colombianos; ‘Rigo’, al que mejor le fue)

Nairo aseguró que pese a no tener un equipo formal, se siguió preparando de la mejor manera para tener una nueva oportunidad y así fue, por lo que se espera que su rendimiento sea muy bueno en 2024 y hasta participe en alguna de las grandes vueltas, ya sea el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

Pese a que todo ya está confirmado y el contrato ya se firmó, muchos no se explican el por qué aún no usa el uniforme y la razón es que su acuerdo empieza a correr hasta el primero de enero y por eso mientras tanto tendrá que seguir entrenando con la ropa deportiva de su misma marca.

Lo que sí comenzó a usar en sus entrenamientos es la bicicleta del equipo, ya que con eso se va adaptando para que apenas inicie el 2024, ya esté acostumbrado y pueda sacar su máximo rendimiento desde el inicio de temporada.

Victor de la porte on a black bike. You can see on the stories of Nairo quintana.Look like enve bike? pic.twitter.com/aBk8FhsSW8

— Tiziano Raparo (@tizzone79) November 23, 2023