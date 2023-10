Cuando le preguntaron a Nairo Quintana sobre su más inmediato sueño, ahora que volverá a competir entre la élite del ciclismo mundial, el escarabajo se mostró mesurado, sensato, sin prometer grandes resultados.

“Solo deseo volverme a poner un dorsal en la espalda. Ese día que lo haga y me vea con los demás competidores, estoy seguro que me volveré a sentir como el primer día de competición, cuando estaba en Tunja y mi papá me llevó a la carrera. Esa vez sentía ese hormigueo en la barriga sin saber cómo me iba a ir, pero muerto de la emoción de estar ahí”.

Así comentó Nairo el pasado lunes en Bogotá durante la rueda de prensa en la que hizo oficial su fichaje con la escuadra Movistar, en la que se convirtió en un grande del ciclismo mundial entre 2012 y 2019, y a la que retornó luego de su paso por el Arkéa francés, de la segunda división del pedalismo.

Pero Quintana, de 33 años de edad, también habló con sinceridad frente al rol que desempeñará en el equipo español y a la vez se refirió a una carrera a la que siempre apuntó ganar, el Tour de Francia, en el que logró dos subtítulos (2013-2015) y un tercer lugar (2016).

El boyacense dejó claro que ayudaría a otros compañeros que podrían estar por encima de él, en este caso Enric Mas, por lo que cumpliría funciones de gregario en competencias de tres semanas.

Mientras que frente a la ronda francesa de 2024, en la que no sabe si pueda estar porque aún no lo ha analizado con los orientadores del equipo, dejó el siguiente mensaje.

“Siempre es bueno soñar y eso es gratis. Haber sido dos veces segundo del Tour nos puso a soñar y se ha intentado. Se luchó por hacerlo. Hoy hay que levantar la mano y entregar la batuta. Han pasado años y esta nueva generación es fuerte. No voy a engañar a nadie y tampoco voy a ponerme con más compromisos de los que no puedo”.

Sin embargo, a un corredor como Nairo, enseñado a ganar, jamás se puede descartar, aún más por el apoyo y confianza que depositó en él Eusebio Unzué, gerente del Movistar, fundamental para que al colombiano le volvieran a abrir las puertas en un equipo WorldTour después de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificó del Tour de Francia 2022 (había sido sexto), por un positivo por el analgésico tramadol. Desde esa competición, Nairo no está presente en un certamen por etapas.

“Cuando decidimos separar un poco nuestras vidas deportivas, creamos desde la distancia esa necesidad de querernos encontrar. Puedo garantizar que Nairo, con la experiencia que tiene, será otra vez líder”, confirmó Unzué.

Después del 20 de diciembre, cuando termine su primera concentración con el Movistar en suelo español, se conocerá el calendario de Nairo del próximo año. Aún es incierto si estará en el Tour Colombia, pactado del 6 al 11 de febrero.

