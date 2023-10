Nairo Quintana no oculta su emoción al ser presentado como nuevo ciclista del Movistar Team, escuadra que le dio la posibilidad de regresar a la élite mundial. Por eso, el en rueda de prensa, el boyacense se destapó y contó lo difícil que fue vivir esos momentos en los que todo era incertidumbre.

Entre lágrimas, ‘el Cóndor’ recordó lo que hizo para no desvanecerse y seguir luchando por estar en forma. “Gracias a mi familia que no me dejó caer y a los amigos que me decían que debía seguir. Puedo aportarle al equipo, tengo ganas de hacerlo bien”, dijo.