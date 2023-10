Miles de personas en Colombia sueñan con crear empresa o montar su propio negocio y es por ello que Bold lanzó la campaña ‘creer en ti’, la cual tiene como objetivo motivar a las personas a emprender, pese a las adversidades que se puedan presentar.

Sergio Vergara, CMO de la compañía, explicó en Pulzo que el propósito de la marca es ser la voz de aliento de quienes aún no se atreven a cumplir sus sueños, pues son consientes de que no es una decisión fácil de tomar.

“Sabemos que emprender es difícil, tiene subidas y bajadas, tiene momentos duros. La mayoría de nuestros clientes trabajan para sacar a sus familias adelante, viven de los negocios… Queremos ser esa voz que les diga sí se puede, ante una multitud de voces que les dice que no“, dijo.

De hecho, una de las metas que tiene la compañía para el futuro es ofrecerles a sus más de 400.000 clientes un ecosistema completo para administrar sus comercios, más allá de tener un datáfono práctico.

“En el futuro queremos ofrecerles no solo la oportunidad de tener un datáfono fácil de adquirir, sino todo un ecosistema parta que puedan manejar su negocio de manera rápida y segura”, precisó Vergara.

Y añadió: “El próximo año estaremos lanzando una tarjeta débito. Ya estamos ofreciendo créditos, así como cobros por medios digitales”.

Nairo Quintana y el emotivo mensaje a los emprendedores

Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016, es un ejemplo vivo de que emprender vale la pena, pese a las dificultades que se puedan presentar en el camino.

Y es que, sin lugar a dudas, el 2023 ha sido el año más difícil para el ciclista boyacense, quien completa un año sin competir y está a la espera de conseguir un equipo que le permita regresar a Europa.

Así pues, Quintana, embajador de Bold, les envió un mensaje a los emprendedores y futuros comerciantes para que no desfallezcan en la lucha por cumplir sus sueños, pues con el pasar de los años se recogerán los frutos del esfuerzo.

“Nairo se encuentra en un momento bueno, son varios los caminos los que he venido forjando, emprendiendo con mis negocios: el café de Nairo. el Gran Fondo de Nairo, la Tienda de Nairo, entre otros, que no han sido fáciles, pero me han tenido ocupado, trabajando. No he cogido si quiera 10 gramos desde que dejé la competición al día de hoy, pero con la mentalidad de seguir y seguirme preparando para el próximo año”, indicó.

Y concluyó diciendo: “Hay que creer, seguimos creyendo en los colombianos, en Bold, y la mano que nos echa. Jóvenes que han tenido experiencia en el extranjero, como la tuvimos nosotros, hacen una gran empresa para los colombianos. Se idéntica con mis valores”.

