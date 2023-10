El duro presente de Nairo Quintana parece que se ha tornado color de rosa con filtraciones hechas desde España. Varios medios, entre ellos Marca, afirman que el pedalista colombiano tiene todo listo para firmar contrato con el Movistar Team, equipo donde ya estuvo y triunfó.

💥 ¡Sorpresa en el pelotón! Nairo Quintana vuelve al Movistar Team https://t.co/i2K7SNDB3v — MARCA (@marca) October 27, 2023

Nairo estuvo poco más de un año sin competir, dado que había sido ‘vetado’ en Europa por un caso de dopaje. Estuvo en Arkéa desde 2020 hasta 2022, cuando dio positivo por Tramadol, sustancia prohibida, pero no dopante y desde allí no volvió a conseguir equipo.

El Team Medellín tentó a Quintana para que hiciera parte del equipo. Empezando el 2023, el equipo paisa empezó el año con la contratación de Miguel Ángel ‘Supermán’ López y quería hacer con los servicios de otra estrella. Sin embargo, Nairo no aceptó la propuesta.

Según los rumores, el ciclista boyacense firmará por 1 año disipando así, los fantasmas del retiro. No obstante, en diálogo con Pulzo, Quintana había dicho que quería seguir compitiendo “Nos proyectamos metas, vamos a seguir pedaleando, solo Dios dirá.”

Nairo Quintana en el Movistar

El colombiano regresa a la que fue su casa entre 2014 y 2019. Allí consiguió el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2015. No obstante, su salida del equipo no fue para nada buena ya que durante la Vuelta a España 2019 anunció al público que no renovaría el contrato y generó molestia entre las directivas del equipo.

