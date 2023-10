Desde que se conoció la sanción que se le impuso por el positivo por tramadol mientras corría para el Arkéa Samsic, la carrera de Nairo Quintana cambió completamente.

Aunque desde entonces el boyacense ha buscado limpiar su nombre y demostrar que es inocente del aparente dopaje del que se le acusa, aún no ha podido volver a ser contratado por un equipo profesional.

Mientras le llega una nueva oportunidad profesional, el corredor de 33 años se continúa entrenando individualmente aunque ha reconocido en varias oportunidades que no es lo que espera.

Así lo reiteró en las últimas horas en el podcast ‘Radio Volta’, de Catalunya Radio, donde dejó claro que sigue soñando con volver a las competencias: “No me he dejado, el ciclismo siempre ha sido mi pasión y me gusta salir cada día a dar caña y disfrutar”.

Pese a que no ha dejado de estar sobre la bicicleta, Quintana mencionó que echa de menos correr en el primer nivel codearse con los más grandes en las principales carreras del mundo.

“[Extraño] de todo un poco, siempre me ha gustado todo el ámbito de la competición. Tener un dorsal siempre me da mucha más fuerza y me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad. Estamos preparándonos fuerte”, agregó el pedalista.

En otro diálogo, esta vez para el diario deportivo Sport, Nairo Quintana reconoció que no ha sido fácil estar más de un año sin competir y que, por más que ha querido mantenerse fuerte, hay ocasiones en las que la mente le juega en contra.

“Sin duda, a nivel mental está siendo difícil. Sin embargo, gracias a mi familia y amigos estoy tranquilo y con fuerza para seguir luchando […]. No sé qué maillot llevaré, de momento tengo el de nuestra marca, Nairo. Espero lucir un maillot que la afición reconozca, tener un dorsal el año que viene sería una ilusión”, narró el ciclista sobre su actualidad.

