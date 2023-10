Nairo Quintana lleva una temporada completa sin escuadra y su meta es retornar a las grandes competencias del mundo, teniendo como prioridad a Europa en la categoría World Tour. Pese a que en su momento el Team Medellín le ofreció la posibilidad de ser fichado, él dijo que no.

Con 33 años, el boyacense se ve regresando a su bicicleta y luchando por etapas o posiciones importantes del podio en las carreras grandes, como el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España.

(Lea también: Nairo Quintana contó “difícil” situación que vive hoy en día; su carrera sigue en veremos)

No obstante, ha sido complejo encontrar una oportunidad para competir y demostrar sus condiciones de nuevo.

Lee También

Desde hace unas semanas se ha hablado mucho sobre el futuro de Nairo en las redes sociales, sin que haya nada oficial. Esta vez el equipo Bahrain Victorious dio a conocer que tiene 28 ciclistas ya y no tiene en sus planes negociar el arribo de Nairo Quintana.

🚨 Bahrain Victorious. They're full for 2024. 28 riders have contracts and there's no Nairo Quintana involved (keep seeing those rumours). 🇧🇭 @GcnRacing

— Dnlbenson (@dnlbenson) October 20, 2023