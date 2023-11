Por estos días, Nairo Quintana se prepara para lo que será su regreso al WorldTour en 2024, por lo que desde ya se le ha observado entrenando y poniéndose en forma para competir con el Movistar Team en la próxima temporada.

Recientemente, el ciclista colombiano ha compartido videos en donde se ve corriendo con la bicicleta que le proporcionó el Movistar Team: se trata de la Canyon Ultimate CFR AXS.

Y si de precios hablamos, está claro que las bicicletas profesionales tienen un elevado precio por la calidad de los materiales que traen. Así las cosas, el arma con la que Nairo Quintana peleará en el 2024 tiene un costo de 8.369 euros (37.212.983 de pesos colombianos).

Por el momento no se tiene conocimiento de cómo será el calendario del boyacense, a quien no dejaron correr en los Juegos Nacionales. No obstante, se espera que haga parte de una de las tres grandes vueltas del año. Pese a lo reservada que ha sido su escuadra con este tema, se habla de la posibilidad de que compita en el Giro de Italia, carrera que ya conquistó en el 2014 y donde ha ganado varias etapas.

Cabe mencionar que Nairo Quintana no saldría en condición de jefe de filas, sino que actuaría como apoyo para el corredor español Enric Mas.

