Miguel Ángel ‘Supermán’ López lamentó este 12 de diciembre de 2023 lo que le ocurrió mientras estaba con su familia de paseo por los parques de Disney, pues hasta ese lugar se dirigieron los oficiales de la Unión Ciclista Internacional, UCI, para tomarle sin previo aviso una prueba de control al ‘doping’.

“Estoy de vacaciones sorprendido por una cosa que pasó esta mañana”, dijo en el inicio de su relato.

El boyacense, que antes de su castigo estaba corriendo con el Team Medellín luego de que en Europa le cerraran las puertas, comentó que había guardado silencio esperando una pronta solución al problema.

Sin embargo, dio a entender que se le colmó la paciencia y por eso sacó a flote lo que está sintiendo, ya que hasta el momento no se le ha comprobado nada, pues en su contra corre una investigación por “posible infracción de normas antidopaje de uso y posesión de sustancia prohibida antes del Giro de Italia 2022”.

“No había querido salir a la luz pública a decir esto, pero es momento porque ya ha pasado mucho tiempo. Todo el mundo conoce la situación en la que estoy, la suspensión provisional que me tiene la UCI ya lleva más de meses, desde julio, y al día de hoy no sé absolutamente nada”, manifestó.

El corredor de 29 años de edad detalló así la inesperada visita: “Me hicieron un control antidoping acá en Disney, en el hotel, me sorprende que lleguen hasta aquí”.

Y añadió que algo así lo pone temeroso de lo que pueda pasar con su carrera profesional al sospechar de que habría algo detrás que lo tiene en alerta.

“Sinceramente, me da miedo hacer todos los controles que quieran”, exclamó.

No obstante, explicó que no se opuso al procedimiento: “He colaborado, he hecho las cosas que ellos me han pedido. He colaborado con información, con los controles, porque he pasado muchos”.

Finalmente, subió el tono y pidió ser absuelto del caso debido a la afectación que esto ha traído para él.

“Si se toman la molestia de venir hasta acá, que se tomen esa misma molestia para que me solucionen el tema y me agilicen, investiguen y me den luz verde para hacer lo que me gusta porque no escondo nada y estoy limpio, no tengo nada que ver”, cerró.

En video, las palabras de ‘Supermán’ López:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Ángel López Moreno (@miguelsuperlopez)

