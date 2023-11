Los aficionados del ciclismo colombiano están emocionados por volver a ver a Nairo Quintana, uno de los deportistas más importantes de esta disciplina en la historia del país, nuevamente compitiendo en el pelotón mundial.

Y es que desde que fue descalificado del Tour de Francia 2022 por consumo de tramadol, el boyacense no ha vuelto a competir de forma oficial, pues el Arkea no le renovó el contrato y en 2023 no encontró un equipo que le diera el aval de correr, por lo que muchos alcanzaron a suponer que se podría retirar.

Sin embargo, Quintana se mantuvo en su convicción de volver y el Movistar, equipo con el que estuvo por 8 temporadas y con el cual consiguió sus mejores triunfos, como el Giro de Italia y la Vuelta España, le abrió las puertas nuevamente para que sea uno de los importantes de la escuadra en 2024.

🇨🇴🦅💙 𝗡𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 Confirmamos que @NairoQuinCo formará parte de la plantilla de #MovistarTeam2024. 📙 https://t.co/evwPQCjsQg pic.twitter.com/9hjHnWzFaG — Movistar Team (@Movistar_Team) October 28, 2023

Ahora lo único que falta es que el ciclista colombiano comience a entrenar con sus compañeros y que así, basado en su rendimiento, el cuerpo técnico le asigne las carreras en las que participará, al menos mientras vuelve y coge ritmo de competencia.

Cuál será la primera carrera de Nairo Quintana con Movistar

En medio del Gran Fondo Nairo Quintana, una competencia que reunió a cientos de ciclistas aficionados para que compitan con profesionales, el deportista de 33 años adelantó cuándo debutaría con el Movistar y los planes que tiene, al menos, para la primera parte de la temporada.

Según le dijo Quintana a Caracol Radio, la primera competencia en la que tiene planeado participar es la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la cual se llevará a cabo del 31 de enero al 4 de febrero. Luego, agregó el medio, está esperando el aval para que lo dejen participar en el Tour Colombia 2.1, el cual se correrá en Boyacá y Cundinamarca del 6 al 11 de febrero.

Dependiendo de su rendimiento y sus resultados, el cuerpo técnico evaluará si Nairo corre alguna de las grandes vueltas de la próxima temporada, ya sea el Giro de Italia, el Tour de Francia o la Vuelta a España.

