Egan Bernal es uno de los ciclistas colombianos más importantes tanto del país como del Ineos Grenadiers, uno de los equipos de este deporte más importantes del mundo.

Luego de recuperarse del accidente en el que casi muere en 2022, el nacido en Zipaquirá se volvió a montar en su bicicleta, esta temporada estuvo en dos grandes vueltas y espera en 2024 retomar su mejor nivel, pues está entrenando fuerte para volver a ser protagonista en el pelotón mundial.

Sin embargo, Bernal se metió en un problema con su equipo por una foto que compartió en su Instagram, ya que mostró elementos que aún no se podían revelar.

Egan tomó una foto de su bicicleta este domingo 3 de diciembre luego de su entrenamiento, pero este no se fijó es que ahí estaba el uniforme que usará su equipo el próximo año, el cual aún no ha sido revelado oficialmente debido a que será fabricado por otra marca y que el contrato con la actual finaliza hasta el 31 de diciembre.

Can’t believe it is still on Egan Bernal’s Instagram Stories. pic.twitter.com/S0tgoP7s5m

— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 3, 2023