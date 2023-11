A los campeones, por más que caigan a la lona, o al pavimento, en este caso hablando de ciclismo, jamás se puedan dar por vencidos. Egan Bernal es un claro ejemplo de ello.

Sus fuertes pedalazos y poderosas palabras hacen olvidar por momentos que estuvo a punto de perder la vida el 24 de enero de 2022 luego de un accidente mientras se entrenaba por carreteras de Cundinamarca y tras el cual sufrió 21 fracturas en su cuerpo. Después de ese insuceso, el colombiano participó este año en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, carreras de tres semanas en las que no solo logró llegar a la meta final, sino que sumó kilómetros en sus piernas, adquirió confianza y, en ocasiones midió fuerza con otros grandes que dominan ahora la escena mundial del pedalismo como en algún momento lo hizo él.

Pero Bernal, a quien le pusieron presión con la llegada de un campeón del mundo a Ineos, no retornó al pelotón por simple gusto o pasión. En entrevista con Marca en meses anteriores dejó claro cuál es su prioridad cuando se monta en su caballito de carbono.

“Si soy sincero me levanto todas las mañanas pensando que voy a volver a mi mejor nivel. Uno siempre piensa que puede ser el mejor, sino, no seguiría. Mi motivación sigue intacta”.

Y tras esas afirmaciones, y dando cada vez pedalazos más seguros, Bernal ya tiene en la mira una carrera en la que, como asegura, tiene sensaciones de poder hacer la diferencia. Por otro lado, Egan Bernal, de frente contra quienes critican el ciclismo colombiano.

“Si me pusieran a elegir en este momento una carrera a ganar sería la Vuelta a España”, indicó el escarabajo en charla con el podcast La Movida, con el expedalista Víctor Hugo Peña.

“Todos sabemos lo importante que sería ganar las tres grandes; me podría retirar tranquilo, pero más que eso quiero volver a mi mejor nivel y poder competir en igualdad de condiciones con la gente que en este momento está dominando”, agregó Bernal, quien ya ganó el Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021. A propósito, el ciclista hizo esperanzador anuncio, pero explicó por qué se daría su temprano retiro.

Frente a la posibilidad de competir en la próxima ronda francesa fue honesto: “Hace poco me mandaron una tabla sobre las carreras que me gustaría hacer y no supe contestar porque todo depende de cómo esté. Si estoy bien que me lleven al Tour, pero si estoy como este año seré el primero en decir que no me lleven; el Tour es la peor carrera para ir a improvisar”.

El corredor, de 26 años, indicó que le gustaría iniciar la venidera temporada en los Campeonatos Nacionales y seguir en el Tour Colombia. “Correr en casa y llenarme de confianza sería lo ideal y luego ir a Europa para hacer lo mejor en las carreras que me pongan”.

