La talentosa y juvenil Natalia Linares, joya del atletismo colombiano y llamada a ser la heredera de Caterine Ibargüen, fue una de las galardonadas el pasado 11 de diciembre en el evento del ‘Deportista del año 2023’, organizado por El Espectador y Movistar.

La nacida en Valledupar, aunque estuvo nominada en la categoría que premiaría al mejor deportista juvenil de 2023, y que ganó en 2022, fue sorprendida con el título a ‘Deportista Revelación’.

Y no es para menos, ya que en el presente año Linares brilló y consiguó, en su gran mayoría, todos los oros en el ciclo olímpico desde los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, en donde pulverizó récord de Ibargüen, Centroamericanos y del Caribe en El Salvador 2023 y Panamericanos de Chile 2023.

Juegos Olímpicos 2024: Natalia Linares va por el oro en su primera competición

Pulzo dialogó con Linares previo a su temporada de 2024 sobre lo que fue este año, su primera clasificación a Juegos Olímpicos, que serán en París (Francia), y, entre otros temas, cómo es la influencia de Caterine Ibargüen en su carrera deportiva que promete grandes logros.

Sobre su nominación en el evento del ‘Deportista del año’, que terminó ganando el ciclista Kevin Santiago Quintero, la valduparense expresó sentirse agradecida:

“Muy orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho, esto es un merito a todo el trabajo que hemos realizado a todas esas medallas que hemos logrado“.

Luego, Natalia no ocultó su felicidad y dejó ver sus sensaciones de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, que serán los primeros en su carrera deportiva.

“Serían mis primeros Juegos Olímpicos y creo que por ser los primeros tienen un plus en mi corazón; además que son en París, con la Torre Eiffel, en la ciudad del amor, con el lenguaje francés. Va a ser muy soñado mi participación, estamos trabajando desde ya por esa medalla, por ese podio, nos ilusionamos y visualizamos y trabajamos arduamente por eso”, expresó la joven atleta.

Entre tanto, Linares confesó lo que significó convivir durante 3 meses con Ibargüen, reina del atletismo colombiano ya retirada, para su carrera deportiva: “Más que lo que ella me dijo fue estar con ella, vivir como ella entrenaba para estar en los Olímpicos, en la Liga de diamantes, eso me llevó a tener un pensamiento diferente en mi carrera deportiva; pase a pensar como una deportista profesional, pase a mirar los Olímpicos de una manera diferente, siendo no Caterine Ibargüen pero sí logrando estar en ese podio como ella lo hizo“.

Finalmente, la joya del atletismo colombiano contó cómo se está preparando para París 2024, en donde se visualiza en el podio con una medalla.

“Comenzaremos en el mes de marzo con el Mundial bajo techo, esto será el abrebocas para los Juegos Olímpicos. Estamos entrenando desde ya para lograr una marca muy buena y estar dentro de ese podio del mundial, para que eso nos ayude a entender un poco como será nuestro rumbo camino a los Juegos. Mis expectativas para los Olímpicos siempre van a ser altas, tirando a la medalla de oro en ese máximo encuentro deportivo”.

