En la casa de los Linares González no sabían qué hacer con Natalia cuando estaba pequeña: no paraba de correr, todo lo hacía a gran velocidad, nadie la podía detener.

Todo el día estaba cargada de energía, no se cansaba y su mamá pensó en llevarla a natación para que desfogara toda esa hiperactividad. Sin embargo, una enfermedad en la piel, la sacó corriendo de las piscinas.

Pero el destino pronto cambiaría su rumbo. En la clase de educación física en el colegio Gimnasio del Norte, de Valledupar, donde estudiaba, le hicieron unas pruebas de atletismo y Natalia dejó “boquiabiertos” a los entrenadores.

A los 11 años de edad pegó un brinco que sorprendió a todo el mundo. Tanto, que el profesor Fabián Martínez se comunicó de inmediato con Yanelis González, madre de Natalia, para que empezara a llevarla a entrenar atletismo.

¡NATALIA LINARES CLASIFICADA A #PARIS2024! 🇨🇴👏 La colombiana ganó la medalla de oro en la prueba de salto de longitud de el @SSalvador2023 y aseguró su presencia en los próximos #JuegosOlímpicos. 🎟️🇫🇷 ¡Vamos, COLOMBIA! ✨#RoadToParis2024 | 📷: @OlimpicoCol pic.twitter.com/w7hiXsF0MC — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 4, 2023

“Yo recuerdo que en esa época estaba el furor de Caterine Ibargüen; todos queríamos saltar como ella y cuando hice ese salto me sorprendí muchísimo”, recuerda la deportista que acaba de ganar medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, imponiendo marca y logrando cupo a los Juegos Olímpicos al registrar una distancia de 6.86 metros en salto largo.

De esta manera inició su carrera en el deporte base, bajo la mirada del entrenador Freddy González, quien le ha ayudado para que su talento y condiciones sigan en alza.

Mientras fue infantil y estuvo en categorías menores, participó también en pruebas de velocidad como los 80, 100, 150 y 200 metros, pero actualmente está dedicada a los saltos, modalidad en la que espera ser medallista olímpica.

“Hace un mes mi sueño era clasificar a Olímpicos, pero en El Salvador lo logré y ahora pienso es en llegar a esos 7 metros (quiere mejorar su marca), para pelearles a las rivales un lugar en el podio de París-2024”, dice mientras sonríe.

Esta campeona afirma que su mamá fue la primera gran patrocinadora y por eso le dedica sus triunfos. También comenta que tiene una familia muy unida, que la respalda totalmente.

🥇🛫 ¡Natalia Linares saltó a @Paris2024! 🇫🇷 🇨🇴 La atleta colombiana se coronó campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe #SanSalvador2023, en la prueba de salto largo con una marca de 6.86. m. 🧵 pic.twitter.com/jR40GOWMT1 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) July 4, 2023

Con el deseo de continuar sus progresos, dejó su natal Valledupar para radicarse en Santa Marta, donde entrena fuerte para superar otras marcas que dejó Caterine Ibargüen. Inclusive, ya dejó atrás las de las categorías sub-18, sub-20 y sub-23. Confiesa que quiere ir por más.

“Lo hecho por Caterine es único, ella abrió el camino y nos mostró cómo llegar lejos. Nos inspiró y ahora nosotros tenemos que trabajar fuerte para igualarla y superarla”, dice con seguridad.

Resalta que una de las cosas que más ha admirado de Caterine es su sonrisa: “Yo también soy así, alegre, porque no importan los sacrificios o las cosas que tenemos que pasar a veces para llegar lejos, sino que la gente vea que hacemos con amor y pasión lo que amamos y esa es nuestra satisfacción”.

A sus 20 años de edad, mientras cursa el sexto semestre de Profesional en Deporte en la Universidad del Magdalena, Natalia está enfocada en su próximo reto, el Mundial de Budapest, a donde quiere ir a dar la pelea por una medalla.

A ella, que no tiene un ritual especial antes de las competencias, lo que sí le gusta es que el público la acompañe con las palmas, eso le da más impulso y siente que logra volar.

En su tiempo libre, que es escaso, explora otra pasión, aunque reconoce que es algo que le gusta, pero para lo cual no tiene mucho talento: cantar. “Yo me doy mis propios conciertos en la ducha, me gusta mucho, pero reconozco que no tengo la voz para dedicarme a la música”.

🔥 Récord en Centroamericanos y del Caribe.

🔥 Marca mínima para el Mundial de Budapest.

🔥 Tiquete a los Juegos Olímpicos @Paris2024

🔥 Es octava en el ranking mundial.

🔥 Primera en el ranking suramericano y quinta en la historia. pic.twitter.com/aoUmzJRko5 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) July 4, 2023

Así es Natalia Linares, la nueva joya de los saltos en Colombia, subcampeona mundial juvenil que espera alcanzar pronto los 7 metros en su salto largo para soñar con una presea olímpica y con batir muchas marcas. Camino es lo que tiene por delante, pues a su edad es un diamante en formación del atletismo colombiano.