El delantero Julián Quiñones ya se siente un mexicano más. Pese a haber nacido en Magüí, Colombia, hace 26 años, agradece que su formación deportiva la ha obtenido mayoritariamente en suelo azteca, donde ha estado durante nueva años de su carrera deportiva y por eso su deseo de representar a este combinado.

El recién fichado por América de México, tras un paso brillante por el Atlas, elenco en el que convirtió 18 goles en 35 partidos, ha dejado ver su agrado por vestir los colores de la Tricolor, pero de Norteamérica.

Esto se debe a que ha desarrollado toda su carrera profesional en ese país, al agrado por esa cultura y a que está casado con una mexicana.

Este rumor había sonado con fuerza hace varias semanas y fue confirmado por el mismo delantero en entrevista con TUDN.

“Sí, claro, México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora. Y creo que la manera de agradecerle por todo esto es jugando en la Selección de México, aportando lo mejor de mí, devolviendo todo lo que me han dado”, expresó Quiñones.

¡SERÁ PARTE DE LA SELECCIÓN MEXICANA! "México me abrió las puertas para convertirme en la persona que estoy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí". Julián Quiñones pic.twitter.com/LzFi8rFtJ3 — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) July 5, 2023

Y agregó: “Platiqué con (Diego) Cocca, fue quien me llamó, me dio la oportunidad y yo le dije que sí porque lo respeto mucho y también todo lo que vivimos es muy importante para mí. Decidí aceptar”, cabe señalar que aunque Cocca ya no es entrenador de México, Quiñonez, el pasado mes estaba adelantando trámites para obtener la nacionalidad mexicana.

Quiñones alcanzó a vestir los colores de la Selección Colombia Sub-20 que disputó los Juegos Centroamericanos en 2018, salió campeón y fue una de las figuras de ese certamen: jugó en cinco partidos y convirtió cuatro goles. Pero al no ser una competencia en la categoría de mayores avalada por la Fifa, no tendrá problema de vestir los colores de México.

💥 Julián Quiñones quiere ir a la Selección Mexicana 📌 El nuevo refuerzo del América quiere vestir también la playera del 'Tricolor' 🇲🇽https://t.co/izgeY9JlPo pic.twitter.com/cxbG5tWNiF — AS México (@ASMexico) July 5, 2023

¿Quién es Julián Quiñones?

Nacido en Magüí, Nariño, Quiñones empezó su carrera en Fútbol Paz F. C. en la temporada 2014-2015, equipo formativo de Cali, donde se cansó de anotar goles y llamó la atención del Tigres mexicano, elenco que adquirió sus derechos deportivos y lo terminó de formar en su cantera.

Después dio el paso en condición de cedido al Venados, en el que disputó su primer partido como profesional el 19 de enero de 2016 en Copa MX. Marcó un doblete para la victoria de su equipo 5-1 al Cruz Azul.

A mitad de temporada volvió a ser prestado al Lobos y en su debut por Liga, el 22 de junio ante Santos Laguna, anotó en la goleada 4-0.

Después recaló a Tigres de 2018 a 2020, jugó en Atlas, donde tuvo un paso brillante y ahora es nuevo jugador del América.