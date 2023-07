La periodista de Redmas, Carolina Gómez, hizo una crítica en sus redes sociales sobre ‘Arrogante’, el restaurante de James Rodríguez en Bogotá.

(Vea también: “James, el zurdo más derecho”: burla de ‘La tele letal’ por reunión del jugador con Uribe)

Gómez, quien también es presentadora, desató la polémica en Twitter, luego de que diera su opinión sobre el establecimiento que abrió el futbolista colombiano en la capital.

El restaurante de James en Bogotá ‘arrogante’ es de lo más lobo que he conocido. Si aún no ha ido, hágase un favor y no vaya.

— CAROLINA GÓMEZ (@carolinagomezsn) July 3, 2023