Tras la finalización de las principales Ligas de Europa, inició el mercado de fichajes, momento en que los diferentes equipos buscan renovar sus plantillas con refuerzos, pero también con salidas, en su mayoría, por finalización de contrato.

Dentro de estas novedades de futbolistas que se quedaron “huérfanos” se encuentran varios cracks mundiales que, por alguna razón, son agentes libres a partir del 1° de julio y podrán negociar con cualquier equipo.

Futbolistas que están sin equipo

En esa extensa lista hay nombres como los colombianos Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, quien está libre desde que salió del Olympiacos y recientemente dejó un enigmático mensaje, el defensor español Sergio Ramos, el extremo argentino Ángel Di María, el arquero ibérico David de Gea y el catalán Andrés Iniesta, entre otros.

Una de las escuadras que mayor renovación en su plantilla se vio obligada a hacer es la Juventus, que debido a una dura sanción impuesta por la Federación Italiana de Fútbol, por irregularidades en los fichajes y negociaciones de contrato realizados durante la pandemia por covid-19, fue penalizada con menos diez puntos y no alcanzó a clasificar a Champions League (quedó séptimo con 62 puntos) y le tocó conformarse con la Conference League.

Debido a esta situación, y sumada a las carencias económicas, la Vecchia Signora debió prescindir de algunas de sus grandes figuras como el futbolista cafetero Juan Guillermo Cuadrado, quien llevaba ocho temporadas en este equipo y era uno de los capitanes y titulares indiscutidos del proceso del entrenador Massimiliano Allegri.

“¡Grazie Panita! Han sido ocho temporadas ricas, particulares, inolvidables”, escribió el club en su sitio web este viernes, despidiéndolo.

El elenco bianconeri intentó negociar con el antioqueño, pero este debía rebajarse el salario en un 60% y ambas partes tuvieron discrepancias al respecto. Por esta razón decidieron separar cobijas.

En 2015, Cuadrado llegó procedente del Chelsea. En ese lapso disputó 314 partidos con la escuadra de Turín, convirtió 26 goles, conquistó once títulos: cinco scudettos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) y cuatro Copas de Italia (2016, 2017, 2018, 2021).

El Panita, de 35 años, aún tiene mercado en el fútbol europeo. Es pretendido por varios clubes de la Serie A y de la Liga de Turquía, como Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce. Además de elencos de Arabia Saudita y Estados Unidos.

Pero el capitán de la Selección Colombia ha manifestado en repetidas oportunidades que su prioridad es permanecer, por lo menos, una temporada más en el Viejo Continente. Lo cierto es que deberá conseguir equipo pronto para tener ritmo de competencia de cara a las Eliminatorias mundialistas con Colombia, que serán en el mes de septiembre.

Este viernes, en Guatapé, ofrecerá una rueda de prensa para hablar de su futuro en compañía de Yerry Mina.

Otro de los baluartes de la temporada 2022-2023 en la Juve partió: se trata del campeón del mundo con Argentina en Qatar-2022, Ángel Di María. El extremo de 35 años duró apenas una temporada.

Di María había arribado a Turín libre después de siete temporadas en el París Saint-Germain. Con los italianos jugó 40 partidos, marcó ocho goles, pero no consiguió títulos.

“Llego al final de una etapa difícil. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Parto con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”, escribió Di María en sus redes sociales para despedirse de la afición de Piamonte.

“Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño, que me dieron siempre desde el primer día. Me sentí como en casa. Un saludo muy grande a todos los juventinos, un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, añadió el jugador, que ahora es libre para firmar con el club que desee.

El nombre de Di María ha sonado para el campeonato saudita, donde el Al-Nassr fichó a finales del año pasado a Cristiano Ronaldo y en junio el A-Ittihad anunció la contratación del atacante Karim Benzema, quien llevaba 14 temporadas en Real Madrid y cosechó 25 títulos (5 Champions).

Si “El Fideo” termina poniendo también rumbo al continente asiático, los tres exjugadores “galácticos” se reencontrarán en ese campeonato.

El futbolista gaucho fue ganador de la Liga de Campeones en 2014 y de la Liga española en 2012, cuando jugaba en la Casa Blanca.

En Francia conquistó en cinco ocasiones la Ligue 1, con los colores del PSG, entre 2016 y 2022. Antes de todo ello había sido campeón de la liga portuguesa con el Benfica en 2010. Ahora su destino no está confirmado, pero podría recalar en el elenco de Lisboa, aún no hay nada concreto.

Esta temporada, el elenco parisino no tuvo el éxito esperado: pese a su título en Ligue 1, sufrió más de lo debido, se quedó en octavos de final de Copa de Francia tras caer 2-1 ante el Oliympique de Marsella y tuvo un revés en octavos de la Liga de Campeones, torneo al cual sus principales dueños le han apuntado desde hace varios años, sin tener éxito.

Por ende, del elenco azul y rojo partieron figuras como Lionel Messi, que fichó por el Inter Miami de la MLS, de Estados Unidos, y el defensor español Sergio Ramos.

Este último jugador, de 36 años, abandonó la institución después de dos temporadas en las que ganó dos títulos de la Ligue 1 y un ‘Trophée des Champions’ (Supercopa francesa).

En el comunicado de prensa, el elenco galo exaltó su labor en el equipo: “Un auténtico profesional, ha aportado experiencia, disciplina y espíritu competitivo, impulsado por el sentido del sacrificio y el hambre de ganarlo todo”.

En 57 partidos, el hombre considerado como uno de los mejores defensores de todos los tiempos anotó 5 goles.

Aunque la temporada en la Liga Premier finalizó hace varias semanas y Manchester United cumplió el objetivo de clasificarse a Champions League (quedó tercero con 75 unidades) a David de Gea aún no le informan si le van a renovar contrato.

Las negociaciones entre club y jugador se han extendido durante varios meses.

Según medios británicos, el guardameta español había aceptado una rebaja salarial de 400.000 euros semanales para extender el vínculo, pero cuando se iba a formalizar dicha extensión, el proceso se detuvo.

De hecho, el cuidapalos se ha expresado en sus redes sociales mostrando su inconformismo por la demora de los Diablos Rojos, poniendo emoticones de aburrimientos en su cuenta de Twitter.

El guardavallas, que llegó en 2011 al Teatro de los Sueños, ha ganado numerosos títulos, incluyendo la Premier League, FA Cup, EFL Cup y Europa League. Sin embargo, en los más recientes años ha sido severamente criticado debido a sus múltiples yerros en el arco del equipo rojo. Cuestión que tiene pensativa a la dirigencia del United sobre si renovarle el contrato o ir a la carga por un portero de “más quilates”.

El delantero brasileño Roberto Firmino fue fundamental en el proceso llevado por el técnico alemán Jürgen Klopp, tanto así que en sus 362 juegos disputados con los The Pool (Liverpool) marcó 111 y dio 71 asistencias.

En cuanto a títulos, lo ganó todo: Premier League, UEFA Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield.

Pergaminos que lo ubican como uno de los ídolos de la afición de Anfield.

En la última temporada perdió protagonismo debido a las llegadas del atacante colombiano Luis Díaz y al uruguayo Darwin Núñez y pasó de ser un titular indiscutido a uno de los últimos cambios en los partidos.

Después de ocho temporadas con el club, el atacante de 31 años finalizó su vínculo con los rojos y su destino sería la exótica Superliga árabe, que para la próxima temporada tendrá un campeonato plagado de figuras como Kanté, quien salió libre del Chelsea, y el volante portugués Rubén Neves, que a pesar de tener 26 años fichó por el Al-Hilal, generando un cambio total de paradigma en las contrataciones realizadas por el país asiático, que le apostaban al inicio a estrellas que están en el ocaso de sus carreras.