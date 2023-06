Un nuevo elemento se sumará a las filas del Deportes Tolima para el segundo semestre del 2023.

Se trata del defensor César Haydar, el mismo que estuvo involucrado, según versiones de prensa, en graves hechos de indisciplina en su paso reciente por Junior de Barranquilla: los cuales jugaron un papel importante para poner fin a su estancia con el club costeño, en el que no marcó mayor diferencia.

El zaguero, cuyos derechos pertenecen a Red Bull Bragantino de Brasil, llegó en la mañana del viernes a Ibagué y firmará su contrato por una temporada, hasta junio de 2024. El futbolista de 22 años arribará en condición de préstamo, con opción de compra de su pase, que está tasado en 800.000 dólares según la plataforma de Transfermarkt, que fija los valores del mercado de pases en el mundo.

Haydar, a juzgar por su trayectoria, fue pedido por el técnico Juan Cruz Real, quien lo alcanzó a tener en el arranque del segundo semestre del 2022, cuando estuvo al mando del ‘rojiblanco’. Así como también fue exigencia del estratega el lateral derecho Yhormar Hurtado, ex Rionegro Águilas y Alianza Petrolera, que es un viejo conocido del orientador argentino, en pro de su nómina.

Sobre Haydar, aunque Junior archivó la investigación que le hacía por supuestos actos en contra de la estabilidad del club, quedó el manto de duda sobre su actuar: pues se conocieron testimonios que lo involucran en sucesos que habrían roto la interna del elenco barranquillero, al mando de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez; junto a otros jugadores, como el ex ‘Pijao’ Ómar Antonio Albornoz.

“No pasó nada, ya en su momento van a saber la versión, yo pertenezco al club, se va a saber la verdad después de los descargos y pronto estaremos ahí nuevamente a la disposición del equipo (…) Aunque no hice nada, me toca hacer lo que a todo barranquillero le gusta cuando uno está así caído: toca arrodillarse y pedir disculpas obviamente por cosas que no hice”, dijo en su defensa el defensor.