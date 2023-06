La novela del futuro de Lionel Messi habría llegado a su final, pues distintos medios aseguran que el jugador argentino ya habría tomado una decisión y la próxima temporada está lejos de Arabia y de España.

(Ver también: Nuevo destino de Messi estaría lejos de Barcelona y de Arabia, con compañero colombiano)

Según publicó el biógrafo Guillem Balague, el futbolista de 35 años de edad habría tomado la decisión de aceptar la oferta del Inter de Miami de la MLS en una transacción que sería histórica para el fútbol norteamericano.

De hecho, al jugador argentino ya se le había asociado en varias oportunidades con el equipo de Florida, pero todo eran especulaciones. Sin embargo, en esta oportunidad esta posibilidad sonaba muy fuerte y, al parecer, ahora sí es una realidad.

De hecho, en un momento se especuló que incluso esta operación también beneficiaría al Barcelona, ya que el Inter contrataría jugador argentino y luego lo prestaría al conjunto español, evadiendo el tema del ‘fair play’ financiero que es el que lo hizo salir del equipo en un principio.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023