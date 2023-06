El argentino Lionel Messi ya habría tomado una decisión de cara a su futuro. Durante las últimas semanas, la prensa deportiva mundial reportaba que el campeón del mundo dejaría el PSG, de Francia, para retornar a las toldas del Barcelona, donde es ídolo y leyenda absoluta del elenco catalán.

(Lea también: Messi tendrá documental de su carrera; cumplió un gran sueño durante la grabación)

Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, especializado en temas de transferencia de jugadores, Lionel Messi no volverá a Barcelona y se mudará, junto con su familia, a Estados Unidos.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023