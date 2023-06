Este sábado, el máximo ídolo histórico del conjunto español disputó su último partido con el París Saint Germain, equipo francés en el que estuvo durante dos temporadas.

(Vea también: Murió reconocido ciclista colombiano, atropellado por un camión en vías de Cundinamarca)

Aunque por ahora es incierto el futuro de Lionel Messi, de 35 años, pues se habla que tiene ofertas de la MLS y del fútbol árabe, todo parece indicar que su principal deseo es regresar al club en el que brilló por más de 15 años: el FC Barcelona.

Así lo confirmó su padre Jorge Messi, quien fue visto este lunes en la residencia del presidente del club azulgrana, Joan Laporta, con quien se reunió durante varios minutos.

🚨 Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.

More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.

🧨🎥 Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023