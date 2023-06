Ángel Di María, quien relató un episodio familiar fuerte a inicio de este año, no seguirá su carrera deportiva en Juventus y por medio de sus redes sociales se despidió de todos los que hicieron parte de su corto ciclo en Italia.

Quien se lució con la casaca de Argentina en la Copa del Mundo 2022 llegó al cuadro Italiano tras quedar libre del PSG. Aunque sus números no son malos – jugó 37 partidos, en los que marcó ocho goles y cuatro asistencias- su presencia en la nómina de la Juve no fue relevante, y por ende, no continuará su camino con los bianconeros.

Por medio de sus redes sociales, ‘el Fideo’ expresó: “Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte”.

Además, el jugador añadió: “Gracias a todos mis compañeros, por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre. Un saludo muy grande a todos los juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”.

Los medios de comunicación del País de la Bota afirman que, el también argentino Leandro Paredes no continuará en la Juventus y se devolverá al PSG, club donde ya jugó y no brilló.

Por: Santiago Mejía Álvarez