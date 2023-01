Ángel Di María sigue celebrando el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar de 2022, y en una reciente entrevista con el diario Olé, el deportista aseguró que no deja de repasar por su memoria cada momento que vivió durante el principal torneo internacional de fútbol masculino.

(Vea también: Revelan la razón por la que Dani Alves se contradijo en caso de abuso)

Asimismo, el jugador de la Juventus recordó que su hija mayor estuvo a punto de morir poco después de nacer, situación que lo llevó a cambiar su visión con respectos a los inconvenientes que ha vivido en el mundo del fútbol.

Durante la entrevista, el futbolista argentino, de 34 años, indicó que temió por la vida de Mía.

“Mi hija estaba casi muerta, era un 70/30. Le metió para adelante, siguió luchando, peleó y peleó. Nada, creo que esas cosas fortalecen, hacen pensar ¿cómo voy a dejar la Selección o jugar porque me lesione?”, reflexionó el deportista.

Y agregó: “Mi hija me enseñó a pelear, a nunca bajar los brazos. A mí y a mi familia, y a mi mujer que me levanta cuando estoy mal y al revés. Siempre recordamos lo mismo, ¿cómo vamos a bajar los brazos y dejar de creer si nuestra hija luchó por su vida? Gracias a Dios, hoy está mejor que nunca”, aseveró.

De acuerdo con Di María, las probabilidades de que su niña viviera eran muy pocas, por lo que ese momento ha sido uno de los más difíciles que él y su esposa han tenido que enfrentar.

Lee También

“Fueron momentos muy jodidos, estábamos casi todo el día ahí, verla dos veces por día, a las noches nos teníamos que ir; y ser papá y volverte a casa sin tu hija era durísimo. Y no saber qué va a pasar hasta el otro día, porque a veces llegábamos y había bebés que no estaban y decían que se habían muerto por un virus. Te ibas y no sabías lo que sería el otro día”, expresó.