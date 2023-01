La selección Colombia Sub-20 se metió al hexagonal final del Campeonato Sudamericano, que se disputará en Bogotá, después de que la fase inicial haya tenido lugar en Cali. Y al dejar eliminada a la Selección Argentina, se dio una reacción fuerte y polémica de un periodista polémico y que en el pasado ya ha tenido fuertes salidas sobre nuestro fútbol, nuestros jugadores y nuestra ‘tricolor’.

Se trata de Pablo Carrozza quien, en medio de su desahogo y explosión en contra de Javier Mascherano, le bajó la importancia al equipo de Héctor Cárdenas. Pero como es costumbre, no lo hizo en los mejores términos y recordó épocas muy oscuras de nuestro país, dejando de manifiesto que la imagen de Pablo Escobar sigue haciendo daño y es un estereotipo que no se ha borrado del imaginario de los extranjeros.

Lo llamativo es que su mención fue en medio de una fuerte ‘calentura’, pero al final del video que subió a su canal de YouTube, le ofreció disculpas a Colombia y hasta felicitó a ‘la tricolor’ por el paso a la instancia final de la competencia de selecciones juveniles. Pero no borra, en lo absoluto, los fuertes calificativos que soltó sobre nuestros jugadores y la relación con el extinto narcotraficante.

Pablo Carroza se pasó de calentura por la eliminación de Argentina y atacó a la selección Colombia Sub-20

El gaucho se mostró muy afectado y molesto por el rendimiento de los dirigidos por Mascherano, pero empezó a hacer énfasis en los errores de los porteros, en los juegos contra Paraguay y Colombia. Claramente, esas fallas afectaron los resultados y aspiraciones de ‘la albiceleste’.

Y cuando iba tomando calor en contra del seleccionador Sub-20 de Argentina, sorprendió al mencionar que Colombia no tenía jugadores en los mejores equipos del mundo y en ese punto llegó la lamentable mención de Escobar:

“Decí’ que no teníamos tanto equipo, que perdimos con Paraguay, no perdimos contra Francia, Alemania, Bélgica. No, no. Perdimos con Paraguay y con Colombia, el equipo que hoy nos gana, es un equipo de cuarta división, con respeto al pueblo colombiano, que juegan en el Deportivo Pablo Escobar de Cali, de Barranquilla o de Medellín”.

Y sus palabras siguieron, después enfocándose en que los futbolistas de la tricolor’ no estaban en los clubes más importantes del mundo: “Es un equipito, no es que uno está en la Juventus, otro está en el AC Milan, otro juega en el Ajax, otro en el Real Madrid. No, no. Es un equipo ‘medio pelo’, que te gana con la camiseta y metiendo”. Y para finalizar ese duro fragmento en contra del seleccionado nacional colombiano, apeló a ese imaginario que se tiene sobre los futbolistas colombianos:

“Es el primer equipo colombiano, es la primera selección colombiana de la historia, que te gana metiendo. Porque los colombianos ‘meten’ y ‘arrugan’, ‘meten’ y ‘arrugan’”.

Carroza prosiguió con sus fuertes señalamientos a ‘Masche’, porque no llevó al seleccionado Sub-20 gaucho a las finales y se perderá la oportunidad de jugar el Mundial de la categoría. Y cuando ya había soltado todo lo que tenía en contra del técnico y algunos jugadores, cayó en cuenta de muchas cosas y se disculpó:

“Sepan entender, felicito a la gente de Colombia que, capaz, está viendo este video y dice: ¿Che y nosotros qué? Les digo la verdad, sé que había uno que se llamaba Castillo y otro se llamaba Castilla, no sé nada. Les pido perdón, a los colombianos, y felicito al pueblo cafetero por la clasificación al hexagonal del Sudamericano Sub-20”.

Con el pasar de las horas y por la viralización de su video, cerca de la medianoche del mismo día del partido, los comentarios en contra de Pablo Carrozza han ido en aumento. Aunque es claro que este es su modo de hacer editoriales y ‘análisis picantes’, que algunas veces apuntan a unos y en otras terminamos metidos en su ‘diarrea verbal’.