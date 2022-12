Después de su turbulenta salida del Manchester United, Cristiano Ronaldo habría llegado a un acuerdo con el Al Nassr de Arabia Saudita para jugar las próximas dos temporadas y media.

Diferentes medios europeos lo dan como un hecho y señalan que el vínculo se habría sellado en Catar, donde el portugués se alista para jugar octavos de final de la Copa del Mundo.

Varios medios dan como un hecho la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr:

Free agent Cristiano Ronaldo will sign a 2.5-year contract with Saudi Arabian side Al Nassr in a deal potentially worth $200M per season, reports @marca 💰 pic.twitter.com/GHJeOKdtqf

