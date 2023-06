Descontento, indignación y malestar es lo que sienten atletas, dirigentes y personas cercanas al deporte por la decisión que tomó el Gobierno Nacional de no incrementar el rubro para este sector en el presupuesto.

Un mensaje desconsolador para quienes cada competencia dan lo mejor para que el país esté entre los mejores, así como está pasando en la actualidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputan en El Salvador y donde Colombia lucha por mantener el primer lugar que se pelea con México.

El congresista Mauricio Parodi manifestó que la molestia es general, porque el incremento del presupuesto del año fue del 18% y para el deporte tan solo del 5 %, “recibiendo menos recursos que los demás sectores, a pesar de que el costo de vida creció en un 16 %”.

Añadió que el deporte tampoco estuvo incluido en la adición presupuestal de 19.929 millones de pesos, en la que educación, salud, hacienda, vivienda, transporte y minas y energía recibieron un aumento de 2.196, 2.027, 1.828, 1.501, 1.446 y 1.401 millones de pesos, respectivamente, mientras que para el deporte fue de cero.

Cecilia Baena, expatinadora y campeona mundial, quien sigue ligada a esa actividad desde la parte administrativa, aseguró que esta decisión es desastrosa.

“Lo que está sucediendo es muy triste y además injusto. Cómo es posible que el Gobierno realice una adición presupuestal y se excluya al deporte, un sector que sin duda alguna tiene a los embajadores positivos de nuestro país. No solo son los deportistas de alto rendimiento que ven en peligro su preparación y proyectos, sino la comunidad de la que hacen parte los promotores de hábitos de vida saludable, escuelas deportivas y entidades que son poderosas en la transformación social, con espacios que son sanos e inspiradores”.

𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗲ó𝗻 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗲𝗻 #𝗦𝗮𝗻𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝟮𝟬𝟮𝟯 🏋🏻‍♂️🥇 🤩 Óscar Garcés y Rafael Cerró, pusieron sello de oro al cierre de las pesas: 🥇🥇 Rafael Cerro- 109 kg.

🥇 Óscar Garcés- 207 kg. pic.twitter.com/XjeWfU0w9s — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) June 27, 2023

Baena apuntó que la preocupación es alta, “porque nos encontramos en el mejor momento deportivo del país, con excelentes resultados por todo el proceso que se ha llevado, y por eso considero que es un despropósito que dejen sin recursos al deporte. Además, porque al momento de la celebración por los logros y las medallas, ahí sí salen a sacar pecho”.

El medallista olímpico Carlos Mario Oquendo también lamentó lo que está pasando. “Es una locura no destinar adición de presupuesto para el deporte, sabiendo que tenemos tantas falencias en Colombia no solo en el alto rendimiento sino en los programas de apoyo a nuevos talentos, en los procesos olímpicos, en infraestructura. Casi el 95% del Sistema Nacional del Deporte (SND) depende de los recursos públicos, son pocas las disciplinas que se pueden dar el lujo de decir que no requieren esos recursos”.

CERO PESOS PARA LOS DEPORTISTAS El Gobierno del cambio no destinó ni un solo peso para los deportistas en la adición presupuestal aprobada el día de ayer en @CamaraColombia Que triste un gobierno que no apoya a sus deportistas @MinHacienda El cambio fue lo mismo, pero peor pic.twitter.com/8aEeLBu0NY — Mauricio Parodi 🇨🇴 (@maoparodi) June 15, 2023

Agregó que pensar que no se requiere nada más de lo que tenemos en la actualidad es el mayor desacierto que puede tener el deporte en este momento.

El medallista mundial de patinaje, Daniel Zapata, publicó en sus redes: “no es hora de cobrar, pero se les advirtió que el deporte dejaría de ser prioridad para este Gobierno. Gracias Petro por acabar con el sueño de millones de deportistas”. El panorama, a un año de los Juegos Olímpicos de París, no pinta bien en términos económicos.

Increíble que sea el deporte, que tantas glorias le da al País al que no se le adiciones recursos. Los deportistas que dan Gloria y son imagen positiva ante el mundo. El deporte y sus diferentes programas herramientas de transformación social en territorio. No es posible. — Cecilia Baena Guzmán (@ChechyBaena) June 15, 2023

Sigue la cosecha dorada en Centroamericanos

Colombia sigue sumando medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputa en El Salvador, gracias a las preseas logradas por Óscar Garcés y Rafael Cerro en las divisiones de 109 y los +109 kilogramos.

Durante la jornada del martes, el país ganó medallas en la natación artística con la pareja integrada por Jennifer Cerquera y Gustavo Sánchez, plata en la rutina libre, mientras que en tiro deportivo fue Sebastián Rivera quien logró la plata en la modalidad de 10 metros pistola de aire.

Hay que recordar que la medalla de oro lograda por el equipo de natación artística fue histórico, ya que México es potencia y venía de ser medalla de oro en la Copa Mundial de Somabay, Egipto, y primero en la prueba técnica.