Un nuevo lío con dinero en efectivo empantana al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, el protagonista es Diego Enrique Vargas Vega, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien fue nombrado en épocas en las que el director (e) era el hoy ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según las versiones, Vargas está detrás de un maletín donde supuestamente fueron hallados $500 millones en efectivo.

El caso se remonta al pasado 13 de abril, cuando en la sala de juntas de la entidad fue hallado un maletín con dinero que, de acuerdo con Vargas –quien se había desempeñado nada menos que como oficial de transparencia de la Unidad–, pertenecía a un amigo suyo que estaba de visita en el sitio.

Este caso hace recordar al que se presentó hace poco con un escándalo por un maletín que habría sido robado de la casa de Laura Sarabia y, supuestamente, contenía 150 millones de pesos.

El exsubdirector, quien para el momento no había asumido en su cargo, calificó la información como “una sarta de calumnias, chismes e injurias”, precisando que –como dijo Velasco– se trataba de $5 millones y no de $500 millones, y que detrás del hallazgo no hay ninguna irregularidad o delito.

“La maleta no era mía, era de un amigo mío que, al enterarse que me iban a nombrar subdirector nacional, vino a visitarme a Bogotá, a desearme la mejor de las suertes y las mejores energías. Él vino el 13 de abril y llega con su maletín, y él se hace en sala de juntas. No en ningún puesto de mando unificado”, explicó el exfuncionario en diálogo con Blu Radio.

Si bien se abstuvo de revelar el nombre del allegado que cargaba el maletín, Vargas señaló que el maletín resultó en la sala de juntas por un descuido tras una reunión informal que sostuvieron en el lugar: “Él se hace en sala de juntas. Deja su maletín con sus pertenencias. Salimos a almorzar, hablamos de la vida, charla de amigos. Y cuando volvemos me dice ‘se me quedó el maletín en la sala de juntas’. Le dije que no había ningún problema. El único error mío fue entrar, coger el maletín y decirle ‘tome, aquí está’”.

La versión indica que el allegado del exsubdirector portaba en el maletín “medicamentos, exámenes médicos y viáticos para quedarse semana y media en Bogotá (…) cómo van a caber en un maletín $500 millones”, cuestionó, al tiempo que dijo que lo que está pasando “es completamente nefasto contra mi buen nombre”.

Sobre por qué estaba en la entidad, pese a que ya no fungía como oficial de transparencia, Vargas manifestó que estaba en las labores de empalme, pues días después –por gestión del hoy ministro del Interior–, asumiría como subdirector. También atribuyó el descuido del maletín con $5 millones al “voleo y la premura con que se trabaja allá”.

El exsubdirector declaró que el maletín estuvo todo el día en sala de juntas, lo que “generó todo tipo de suspicacia y sospecha”. Sin embargo, defendió que “la gente lo cogió, lo revisó y lo abrió”. Negó también que el hoy ministro Luis Fernando Velasco tuviera algún tipo de vinculación con el escándalo y atribuyó la polémica a las gestiones del entonces director para depurar la entidad.

“Esa gestión generó que muchas personas, internas y externas, sintieran demasiadas molestias con este tipo de acciones que lo único que buscaban era una buena administración de los recursos de todos los colombianos”, precisó, señalando que salió de la entidad no por esa controversia, sino por la renuncia protocolaria que pidió el director que asumió en remplazo por Velasco, cuando este dio el salto al Ministerio del Interior.

El caso recordó controversias como los señalamientos del todavía embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien dijo que a la campaña del hoy presidente habrían ingresado $15.000 millones de forma irregular. También el maletín con fajos de dinero que el expresidente del Senado, Roy Barreras, dejó abandonado en un hotel en Bogotá. Inclusive, el polémico video de Gustavo Petro recibiendo dinero sospechoso, al parecer, para su campaña.