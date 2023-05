Continúa el revuelo por el escándalo que salpica a la funcionaria más cercana del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, a quien la exniñera de su hijo señaló de haberla sometido al polígrafo para investigarla por el presunto robo de un maletín con 150 millones de pesos que había en su casa, de acuerdo con Revista Semana.

Lo que ha llamado la atención es la razón por la que una funcionaria del Gobierno Nacional mueve dinero en un elemento como esos, además de la millonaria cifra, la cual no cuadra teniendo en cuenta el salario que se gana Laura Sarabia como jefe de gabinete.

Precisamente, a la funcionaria le sacaron sus cifras y el abogado Daniel Briceño publicó la imagen de su declaración de renta, la cual en 2021 alcanzó un valor total de 14’412.000 pesos. Además, Sarabia ostenta un salario de 21 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, de agosto a enero, tiempo en el que fue la fecha del robo, habría acumulado aproximadamente 105 millones de pesos.

La Jefe de Gabinete, Laura Sarabia, tiene un salario de 21.1 millones de pesos al mes. De agosto a enero (fecha del robo) habría acumulado aproximadamente 105 millones.

Supongamos que ella no come, no paga servicios, arriendo, colegios. ¿Cómo justifica los 150 millones que el… pic.twitter.com/9xyssf39Mn

