La exniñera del hijo de la mujer que le habla al oído de cerca al mandatario de los colombianos denunció que fue acusada de haberse robado 150 millones de pesos de un maletín que supuestamente se hallaba en la vivienda de la funcionaria del actual Gobierno, como así lo expresó en entrevista con Semana.

Marelbys Meza (la acusada) contó a la revista que vivió una pesadilla el 30 de enero del presente año, cuando fue ingresada a un sótano del edificio Galán (frente a la Casa de Nariño, en Bogotá) para ser sometida a una prueba de polígrafo, una máquina que detecta mentiras por medio de las respuestas fisiológicas a estímulos.

Según su testimonio entregado a ese medio de comunicación, no era su deseo ir hasta ese lugar, pero su intención era demostrar su inocencia: “[…] Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”.

Antes, un conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP) la habría ido a buscar a su casa ubicada en un barrio del sur de la capital. Ella se subió al vehículo con destino al Palacio Presidencial, relató Semana.

Al llegar, no habría ingresado por la puerta principal, sino por otro acceso, es decir, no pasó por los controles de registro ni de detectores de metales. Ese día, no hubo rastro oficial de que hubiese entrado al Palacio, agrega la revista.

“[…] Cuando estaba en el sótano, me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo”, recordó.

Estando en la prueba de poligrafía, Marelbys Meza rememoró los interrogantes que le habrían planteado:

“Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía […]. No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá”, dijo.

La exniñera de Laura Sarabia regresó a su casa pasadas las 10 de la noche del 30 de enero, luego de más de 8 horas de haber estado retenida en el sótano.

Laura Sarabia responde a acusaciones de su exniñera

Frente a los señalamientos de su exempleada, Laura Sarabia manifestó en diálogo con Semana que efectivamente hubo un extravío de un dinero dentro de su residencia y por eso, aparentemente le sugirió a su exempleada que se sometiera a la prueba del polígrafo, de la misma manera que su esquema de seguridad y todos los que la cuidan a ella y a su familia.

“Ella me dice que no tiene ningún problema. Yo a ella nunca la obligué”, insistió la alta funcionaria del Gobierno, aunque reconoció que Marelbys Meza pudo haber contestado que sí por presión o por miedo a perder su trabajo.

Asimismo, argumentó que se le hizo la prueba del polígrafo a su exniñera (apta solo para funcionarios del gobierno) por recomendación de su esquema de seguridad y que existe un consentimiento firmado por la exempleada, el cual inferiría que se sometió al detector de mentiras por voluntad propia.

“[…] Requerido en virtud de la seguridad del primer mandatario, la señora vicepresidente y sus familias, evitando de este modo posibles riesgos o vulneraciones a su vida, integridad física e imagen, considerado como un derecho fundamental”, se lee en las razones de la prueba del polígrafo, expuso la revista.

Cabe indicar que según lo expuesto por Laura Sarabia, su niñera habría perdido la prueba, aunque no informó de ese resultado a los investigadores que llevaban el caso del supuesto robo ocurrido el 29 de enero.

Agrega el medio antes citado que la versión de Laura Sarabia sobre cómo fue el procedimiento aplicado a su exniñera es un tanto contradictoria. En un primer testimonio aseguró que Marelbys Meza había ingresado al Palacio de Nariño, y en otra, desvirtuó que lo haya hecho de esa manera:

“[…] No fueron a Palacio, sino a las oficinas de poligrafía que no quedan ahí. La señora Marelbys no ingresó a la Casa de Nariño”, se retractó.

De igual manera, puso en duda la supuesta cantidad de dinero que había en maletín extraviado en su residencia. Primero habló de “unos dólares”, luego de 3.500 dólares y otros 5 millones de pesos, y, por último, de 7.000 dólares, señala Semana.

Por estos confusos hechos, Marelbys Meza (exempleada de Laura Sarabia) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En ese orden de ideas, serán los investigadores del ente acusador los que determinen las responsabilidades en este escándalo que salpica a la jefa del gabinete presidencial.