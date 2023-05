Para nadie es un secreto que Laura Sarabia es quizá una de las funcionarias con más poder dentro del Gobierno Nacional. Es cercana al presidente, está casi que todo el día con él, lo acompaña a sus reuniones y ha sido la encargada de comunicar las decisiones del mandatario, como la del remezón ministerial, que causó polvareda en el país.

Ahora, la jefe de gabinete reconoció abiertamente en El Tiempo que es muy cercana a Petro y rechazó los chismes que le han creado alrededor de ese trabajo que ella hace con él, pues hay quienes dicen que hasta tienen su cuento sentimental, algo que Sarabia negó tajantemente.

Sin embargo, la funcionaria no oculta su apego con el mandatario. Tan es así, que en la citada entrevista confirmó un rumor que estaba rondando por los pasillos de la Casa de Nariño y es que Gustavo Petro habría metido mano en el nombre que ella escogió para su hijo.

“Sí, yo había pensado ponerle Federico porque me gustaba, pero en ese momento Benedetti peleó con ‘Fico’. Pasó de todo u recuerdo que una vez estábamos sentados y el presidente me dijo: ‘no le puedes poner a tu hijo Federico, es imposible’. Le pregunté: ¿entonces, cómo le pongo? Me dijo: ‘a mí me gusta Alejandro’. Me fui con esa idea y le conté a mi esposo, Alejandro había estado en la lista de opciones que habíamos hecho y así quedó”, dijo Sarabia en el rotativo.

Cómo es la relación de Laura Sarabia con Gustavo Petro

Incluso, esa pequeña experiencia demuestra la gran cercanía que ella tiene con el mandatario de los colombianos y aprovechó para dar una explicación un poco más clara de cómo es el día a día que vive con el jefe del Gobierno Nacional.

“Esa cercanía no la puedo negar, pero los que me conocen ven lo que yo hago y saben quién soy. Yo estoy jugada con este proyecto y eso lo demuestro con hechos como el dejar a mi hijo en sus primeros años, en soportar la exposición y que me digan que soy una guerrillera y hasta que soy la moza del presidente”, manifestó en el periódico.