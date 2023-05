“La que manda es Laura”, eso responde el presidente Gustavo Petro cuando en un congreso o en una visita a un municipio se acercan a pedirle una cita sin importar cuál sea su fin. Es una respuesta que, a veces, tiene que repetir en una misma jornada y que ha quedado evidenciado con las últimas decisiones que se han tomado en el Gobierno Nacional.

(Vea también: Regalazo de Laura Sarabia a Petro lo puso a volar por el detalle y a otros, por el costo)

Se trata de Laura Sarabia, la jefe de gabinete que ha adquirido una importancia mayor al ser prácticamente la mano derecha del mandatario, pues lo acompaña casi que en todos sus viajes y él le consulta sobre muchas las decisiones que toma en el país o con sus ministros. De hecho, ella fue la encargada de despedir a los que han salido del Gobierno.

Precisamente, alrededor de las funciones de Sarabia se han tejido todo tipo de versiones, pues hay quienes dicen que tiene muchísimo poder, incluso más que los propios ministros. Al respecto, la propia jefe de gabinete atendió a El Tiempo y respondió sobre todos esos cuestionamientos.

“Mi poder es buscar que esto funcione y que Colombia realmente vea lo que el Presidente pretende hacer. Pero lo resumo así: no tengo ni un solo puesto en este Palacio ni en el Gobierno. Nadie puede decir que recomendé a alguien o que puse tal viceministro. No hay una sola cuota de Laura Sarabia en este país”, comentó en el rotativo.

Además, explicó cómo es la relación que tiene con el presidente: “Él me escucha y yo lo escucho. Literalmente, me convierto en su sombra y en lo que él necesita. Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy, y no hay un objetivo más allá de que a él le vaya bien. No tengo un interés oculto, mis decisiones no son con un cálculo político y se lo he dicho al presidente: estaré a su lado hasta que él quiera”.

Lee También

Finalmente, respondió a quienes dicen que le habla al oído al presidente y los chismes que se producen alrededor de ese tema: “Esa cercanía no la puedo negar, pero los que me conocen ven lo que yo hago y saben quién soy. La gente dice: ella está construyendo su carrera política y, no es así, yo estoy jugada con este proyecto y eso lo demuestro con hechos como el dejar a mi familia a un lado, a mi hijo en sus primeros años, en soportar la exposición y que me digan que soy una guerrillera y hasta que soy la moza del presidente. Todo ese tipo de cosas uno no las aguantaría si no es porque está jugado por algo”.