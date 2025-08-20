Andrea Petro es una de las más firmes defensoras de su padre, el presidente Gustavo Petro, y con frecuencia responde a quienes critican la manera en la que el mandatario maneja los asuntos del país.

El pasado 19 de agosto, durante un Consejo de Ministros, el jefe de Estado sorprendió al admitir que no asistió a una reunión con la Unión Sindical Obrera (USO) porque se quedó dormido. “Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron”, dijo, causando reacciones inmediatas en redes sociales.

En medio de la controversia, Andrea Petro habló con la emisora La Kalle y defendió a su papá. El imitador Jhovanoty, presente en la conversación, bromeó sobre el exceso de sinceridad del presidente. Ante el comentario, la hija mayor del mandatario respondió: “Ay, esa sí es verdad. Pero es que él es muy sincero, es que él es muy sincero y no tiene filtro. Entonces, él va diciendo las cosas como son”.

¿Es verdad que el presidente de Colombia Gustavo Petro incumplió una reunión porque no lo despertaron? Su hija Andrea, nos aclaró el panorama. pic.twitter.com/Tn2aTzC73S — 𝗝𝗵𝗼𝘃𝗮𝗻𝗼𝘁𝘆 (@jhovanotyshow) August 20, 2025

Además, agregó que ha intentado aconsejarlo para que mejore su manera de expresarse. “Es que tú no puedes pretender que la gente te entienda tu manera de comunicar, no te entiende. O sea, tiene una mente… Él es muy inteligente y anda con un vocabulario que la gente no lo entiende. Yo le digo: ‘Trata de hablar más como la gente, normal. No te vayas allá’”, agregó Andrea Petro.

En conclusión, la joven señaló que la sinceridad y la inteligencia de su papá suelen jugarle en contra: “Él no mide esas cosas porque sociablemente no es como todo el mundo. Entonces, él va diciendo las cosas sinceramente. Sí, no, es que no lo despertaron”. También dijo que, aunque su relación no es constante, cuando hablan lo percibe como un padre normal.

