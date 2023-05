El nombre de Laura Sarabia ha sonado mucho en los últimos días en el interior del Gobierno Nacional, pues ha reconocido que es muy cercana al presidente, Gustavo Petro. De hecho, hay quienes dicen que tiene más poder que hasta los mismos ministros, pues ha sido la encargada de coordinar todo el remezón ministerial que hizo el mandatario.

(Vea también: Petro metió mano en nombre que Laura Sarabia escogió para su hijo; la dejó satisfecha)

Con tan solo 29 años, la joven es casi que la mano derecha de Petro, él le consulta sus decisiones, le hace caso y le maneja toda la agenda. Esa cercanía ha despertado incluso chismes, pues a Sarabia le han llegado versiones que dicen que es hasta la moza del presidente, rumores que rechazó en El Tiempo.

Precisamente, en esa entrevista la jefe de gabinete se refirió a uno de los temas que más le critican al presidente y es su desmesurado uso del Twitter, pues diariamente anuncia decisiones por esa red y no desaprovecha oportunidad para arremeter contra los medios de comunicación, a los que mantiene cuestionando.

Lee También

Qué ha hecho Laura Sarabia con el Twitter del presidente

Al respecto, Sarabia reconoció que ha hecho hasta lo imposible porque Petro descanse del Twitter; sin embargo, parece que es una lucha perdida, pues no ha logrado convencer al presidente de eso.

“Es mi pelea también y todavía no la doy por perdida. El argumento del presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona y nadie lo reconoce. Yo pregunto: ¿cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce”, dijo Sarabia.