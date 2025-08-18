Las autoridades de Cajicá confirmaron que la recompensa por información que permita encontrar a Valeria Afanador, de 10 años, fue aumentada de 50 a 70 millones de pesos, por orden del Gobernador. El anuncio busca incentivar a la comunidad a aportar datos que ayuden a ubicar a la menor y el dinero se le entregará a la persona que brinde datos de valor sobre el posible paradero de la menor.

La niña fue vista por última vez el 12 de agosto, cuando salió de su institución educativa, y este lunes festivo 18 se cumple una semana sin rastro de ella. Desde entonces, se han desplegado amplios operativos de búsqueda que comenzaron en un río cercano al lugar del reporte y se han extendido a varias zonas de Cundinamarca.

¿Qué hipótesis manejan sobre la desaparición de Valeria Afanador?

El capitán Álvaro Farfán, director del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, explicó en Blu Radio que aunque se han recibido reportes de supuestas apariciones de Valeria Afanador en sitios públicos de Cajicá, tras revisar las cámaras de seguridad, estas versiones fueron descartadas por las autoridades.

En cuanto a las hipótesis de la desaparición, mencionó que la niña pudo haber salido por una cerca cercana al colegio, sufrir un accidente en zonas irregulares del sector o, como otra posibilidad, haber caído al río cercano. Sin embargo, todas las líneas están siendo analizadas de manera rigurosa.

Los bomberos han desplegado un amplio operativo de búsqueda, con barridos en un perímetro de más de seis kilómetros alrededor del río, apoyados con botes, drones, cámaras térmicas y buzos especializados. Según Farfán, este trabajo ha permitido descartar en un 99 % que la menor se encuentre en el afluente.

Como parte de un avance en su búsqueda, las autoridades anunciaron que ahora también la llevarán a cabo río arriba. “Se encuentran unidades de gestión del riesgo y de Policía judicial están realizando labores de vecindario, visitando casa a casa. Se han logrado obtener algunas informaciones, esperando que pronto estén arrojando resultados”, dijo Wilson Halaby, secretario de seguridad de Cajicá, sobre la nueva estrategia para encontrar con vida a la menor.

