Un accidente fluvial ocurrió en la mañana del domingo 17 de agosto y tiene en alerta a los habitantes de Barrancabermeja, Santander. Un remolcador identificado como ‘Ciudad de Medellín’, de la empresa Río Grande, colisionó contra el puente Guillermo Gaviria cuando navegaba por el río Magdalena.

Según los reportes iniciales, el incidente ocurrió hacia las 6:15 a. m. y, aunque no se registraron personas heridas, la comunidad teme posibles daños estructurales en el puente. La embarcación perdió el control justo cuando intentaba girar en medio de una fuerte corriente del río.

De acuerdo con medios locales, varios pescadores fueron testigos del hecho. Uno de ellos, Julio César Agudelo, relató al portal Enlace Televisión que el remolcador parecía desviado de su rumbo por la corriente. “El techo de la cabina del conductor quedó volando, pero a él no le pasó nada”, dijo Agudelo, quien también aseguró que el capitán logró salir por su cuenta.

También las personas que estaban cerca del sitio se acercaron rápidamente para ayudar a los tripulantes. Muchos llevaban chalecos salvavidas y ofrecieron su asistencia en medio de la tensión por el golpe contra la estructura.

Los pescadores advierten que el nivel del río ha subido en los últimos días y eso aumenta el riesgo para embarcaciones pequeñas. “Ya varias canoas se las ha llevado la corriente”, señaló Agudelo, pidiendo mayor vigilancia en la zona.

