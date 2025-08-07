Colombia es un país privilegiado en biodiversidad y recursos hídricos, lo que lo convierte en un destino ideal para los aficionados a la pesca deportiva y artesanal. Desde los ríos caudalosos del Amazonas hasta las tranquilas aguas del Caribe, hay opciones para todos los gustos.

Sin embargo, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones clave para hacerlo de manera segura y responsable, teniendo en cuenta que es vital preservar la fauna y la flora, así como la integridad de quien practica dichas actividades.

Lugares recomendados para pescar en Colombia

Río Magdalena (Huila, Tolima, Bolívar)

Es uno de los ríos más importantes del país y ofrece múltiples zonas para la pesca de especies como el bocachico, la dorada y el bagre. Es un punto clásico para pescadores tradicionales y también para quienes se inician en esta actividad.

Laguna de la Cocha (Nariño)

Ubicada cerca de Pasto, es un lugar ideal para la pesca de trucha arcoíris, en medio de un paisaje natural imponente. Además de pescar, los visitantes pueden disfrutar de paseos en lancha y actividades ecoturísticas.

Río Vaupés y Río Guainía (Amazonas y Guainía)

Son opciones para quienes buscan una experiencia más salvaje y aventurera. Se puede pescar payara, tucunaré y otros peces amazónicos, siempre con el acompañamiento de guías locales y respetando las normas de conservación que tienen las comunidades de la zona.

Embalse del Peñol-Guatapé (Antioquia)

Con infraestructura turística y fácil acceso, es uno de los embalses más visitados para pesca recreativa. Aquí se pueden encontrar especies como tilapia, cachama y mojarra.

Bahía de Cispatá (Córdoba)

En el Caribe colombiano, es posible combinar la pesca con actividades de avistamiento de fauna marina. La pesca artesanal se enfoca en pargos, róbalos y sábalos.

Recomendaciones de seguridad para pescar en Colombia

Verifique los permisos: algunos lugares requieren autorización para practicar la pesca deportiva o artesanal. Consulte con las autoridades ambientales locales o con guías autorizados.

Respete las tallas mínimas y los períodos de veda: esto ayuda a conservar las especies y los ecosistemas acuáticos. Pescar ejemplares jóvenes o en época de reproducción puede causar daños irreversibles.

Use chaleco salvavidas y equipo adecuado: especialmente si va a pescar en ríos caudalosos o embalses. No subestime las condiciones climáticas ni las corrientes.

Lleve repelente y protección solar: en zonas cálidas y selváticas, la exposición al sol y a insectos es constante.

Evite contaminar: no deje basura, anzuelos ni restos de carnada en los ríos. La pesca debe ser una actividad en armonía con el entorno.

Infórmese con la comunidad local: los pescadores de la zona conocen los mejores puntos y las condiciones más seguras.

