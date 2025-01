En los últimos días, las decisiones de dos entidades impactaron esta terminal: la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reversó la concesión que le había dado al Grupo Portuario para utilizar el muelle 13 y, luego, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendió las operaciones por irregularidades medioambientales.

La situación operacional de infraestructura del Muelle 13 está poniendo en riesgo el ambiente de Buenaventura, los manglares, la calidad del agua, el aire, la salud pública; lo que encontramos es que el expediente no dice nada. Aquí no hubo control ambiental. El expediente… pic.twitter.com/2rv6KXvo3p — Susana Muhamad (@susanamuhamad) January 17, 2025

Como consecuencia de eso, El Tiempo aseguró que “en términos laborales, la medida obligaría al Grupo Portuario a terminar los contratos de más de 500 empleos formales, el 90 % de ellos ocupados por residentes del distrito de Buenaventura, así como de 1.500 empleos indirectos” y que “esta pérdida de empleos podría impactar a más de 10.000 personas en la región”.

Al respecto, Álvaro Rodríguez, presidente de Ventura Group, grupo que maneja el muelle 13, habló en W Radio y aseguró:

“Empleos directos, más o menos 500, y también indirectos, porque subcontratamos la operación con tres empresas temporales de personal vigente de Buenaventura. Está subcontratado todo lo que es el mantenimiento de los equipos con Caterpillar. […] Todos los trabajadores, todos tienen contrato de trabajo, tenemos un fondo de empleados y un proyecto de vivienda”.

No obstante, el que se haya comenzado a hablar despidos masivos es un “mito que se debe derribar”, según Alexánder López Maya, director del Depatamento Nacional de Planeación (DNP). El funcionario afirmó que “no es cierto que se vayan a perder empleos, por la dinámica porturaria”.

Según explicó López Maya, “el muelle 13 es solo uno de los 15 muelles; existen otras dos sociedades portuarias más. Buenaventura es capaz de resolver cualquier situación que se esté presentando en muelle 13. De hecho, mucha de la carga que supuestamente iba a llegar al 13, está llegando a otros muelles. Eso significa que no hay una afectación como se le quiere mostrar al país en materia de las relaciones internacionales que se tienen”.

Además, entregó más detalles sobre la operación de los trabajadores:

“A un muelle de estas características, que es pequeño, llegan cada 3 o 4 días buques a descargar o cargar. Generalmente, para descargar un buque de estos, se requieren 45 o 60 personas cada 3 días. No son trabajadores de planta, son trabajadores que ingresan al muelle cada que llega un buque; pero no solamente prestan ese servicio allí, existen 15 muelles más. Esos trabajadores están rotando en cada uno de acuerdo a la carga que esté llegando. En los muelles de Buenaventura, casi que el personal administrativo o el de manejo de confianza es el que tiene estabilidad laboral. Eso que muestran que se fueran a perder 700 o 1.000 empleos no es así por la dinámica y la rotación para descargar un barco. Es lo que llamamos empresas de ‘maletín’, cada que llega un buque los llaman”.

El mismo presidente Gustavo Petro respondió a Rodríguez, de Ventura Group, asegurando que “no puede haber despidos masivos donde no hubo empleados, solo trabajadores contratados por actividades cada vez que llegaba un buque”.

Sin embargo, el presidente del grupo insistió en el impacto laboral y respondió en la emisora que le podían “hacían llegar al jefe de Estado las nóminas de los empleados que tiene y de las actividades u operaciones que se realizan con operadores secundarios”; además, afirmó que ya le aportó al Ministerio de Trabajo “los reportes de las nóminas de los trabajadores, porque hay empleos directos desde hace más de 30 años”.

Por su parte, el director del DNP agregó que la orientación que se ha dado por parte del presidente Petro es “que este muelle se convierta en uno que esté operado y manejado por pescadores artesanales y se desarrolle una cadena industrial de pesca, como ya está estructurada la operación para iniciar en el Distrito Especial de Tumaco, donde se van a generar casi 2.000 empleos”.

📢 El Gobierno del presidente, @petrogustavo, tiene claro el propósito del Muelle 13 de Buenaventura: un espacio operado y manejado por los pescadores de la región. pic.twitter.com/VahBvcAWt2 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) January 17, 2025

Suministro y operación de muelle 13 en Buenaventura

¿Se afecta la cadena de suministros?

López Maya respondió también sobre las versiones de que “cerca de 90.000 toneladas están represadas y acumuladas” en el muelle 13 e indicó que “la capacidad portuaria no supera las 55.000 toneladas de bodegaje. Eso significa que dónde están las 90.000 toneladas de alimentos que supuestamente se van a perder y van a deteriorar la economía del país o la seguridad alimentaria en Colombia”.

La Ministra de @MinAmbienteCo, @susanamuhamad, entregó detalles de la decisión de la @ANLA_Col de suspender la concesión en Muelle 13: “lo que se logró comprobar es que durante 3 años, este operador omitió reportar a las autoridades competentes que había sobrepasado el calado y… pic.twitter.com/JAeQLFdOvU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 17, 2025

¿Muelle 13 está en condiciones de operar?

Sobre esto, el funcionario de Planeación Nacional aseguró que esa zona del puerto “no está en condiciones de seguir recibiendo buques de gran calado por la situación de deterioro y porque desde el inicio mismo del muelle en 1966 se hizo para una capacidad de buques de 15 millones de toneladas y en este momento están entrando más de 60.000″.

Según dijo, las especificaciones técnicas del muelle no se han respetado y por eso el Gobierno, en su “derecho de decidir qué uso o qué destino se le concede a un muelle” ha planteado que se ponga “al servicio de las comunidades de pesca artesanal e industrial” con varias rutas:

Generar mayores empleos.

Fortalecer la actividad económica del comercio de pescado.

Fomentar una ruta industrial adicional manejada por las propias comunidades que permita una vocación disinta a la que históricamente se le ha dado a ese muelle.

