Los bogotanos se encuentran preocupados por la suerte que pueda correr la menor, después de que desapareciera sin dejar rastro el pasado martes 12 de agosto, en el municipio de Cajicá.

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Cajicá reportó la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, vista por última vez en su colegio ubicado en la vereda Canelón. Cámaras de seguridad ubicadas en la zona registraron a la menor entrando a un área de arbustos cerca de la reja que colinda con el río Frío, sin que se evidenciara su regreso.

De acuerdo con Caracol Radio, el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, explicó que el reporte se recibió a las 10:45 de la mañana y que de inmediato se activaron todos los organismos de primera respuesta, incluidos grupos de búsqueda canina, Policía, Defensa Civil y Cruz Roja. El primer día, alrededor de 200 personas participaron en las labores de rastreo.

El capitán señaló al medio citado que una de las hipótesis que manejan hasta el momento es que la niña pudo haber salido por una reja del colegio hacia el río Frío. Sin embargo, también se consideró que, debido a su condición, pudo haberse escondido, como en ocasiones anteriores, en las que permanecía allí durante 10 o 15 minutos aunque esta vez no regresó, lo que encendió las alarmas.

Respecto a la posibilidad de que Valeria esté en el río, el capitán Farfán informó que, aunque es temporada de lluvias, el caudal actual del afluente no es alto. Las verificaciones con botes y buzos permitieron descartar en un 95 % esa hipótesis, según Farfán. A pesar de ello, se sigue inspeccionando la zona boscosa posterior al colegio y otras áreas cercanas.

“Aun así continuamos realizando un barrido nuevamente en esos sectores y en todo lo que son digamos la zona boscosa que está en la parte posterior del colegio, asimismo también algunas indicaciones, algunos testimonios, que hemos recibido por parte de algunas personas que nos ha permitido generar varias hipótesis con relación a la desaparición de la menor”, mencionó el capitán.

El oficial indicó que también se revisaron las cámaras internas y externas del colegio, así como las del barrio y otras zonas de Cajicá. Además, se adelanta la recolección de testimonios que puedan dar pistas sobre el paradero de la menor. Las autoridades insisten en mantener todas las líneas de investigación abiertas mientras continúan las labores de búsqueda a las que se unieron grupos de guías caninos especializados y de caballería de la Policía Nacional.

Los padres instalaron en las últimas horas varios carteles cerca al colegio en el que estudiaba la menor, en el que se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que dé con su paradero.

