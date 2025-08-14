La tranquilidad del corregimiento de Gambote, en Arjona (Bolívar), se vio interrumpida en la mañana del miércoles 13 de agosto, cuando residentes encontraron un cuerpo flotando en el Canal del Dique. El cadáver, ya en estado de rigidez, descendía por la corriente, lo que llevó a los vecinos a dar aviso inmediato a las autoridades.

Pronto surgieron las sospechas sobre su identidad: todo apuntaba a que se trataba de Ronaldo José Rivera Mercado, un joven de 24 años que había desaparecido dos días antes, luego de lanzarse al canal en el municipio de San Cristóbal.

Según versiones recogidas por medios locales, el lunes 11 de agosto, hacia las 3:30 p. m., Ronaldo se encontró con un operativo de registro de la Policía Nacional. En un aparente intento de evadir la requisa, se arrojó al agua y comenzó a nadar para alejarse del lugar. Sin embargo, no volvió a ser visto.

Sus familiares, junto con organismos de socorro, emprendieron una intensa búsqueda en municipios cercanos como Soplaviento, San Estanislao y Mahates, sin resultados positivos. La esperanza de encontrarlo con vida se mantuvo hasta el miércoles, cuando su cuerpo fue hallado a la altura de Gambote, a más de 56 kilómetros del punto donde se lanzó.

Vecinos ayudaron a llevar el cuerpo hasta la orilla para que se realizara la inspección judicial, tras la cual un familiar confirmó su identidad. La causa de muerte fue ahogamiento.

El cuerpo fue trasladado a Santa Lucía, su lugar de origen, donde la familia se alista para despedirlo. Paralelamente, sus allegados piden que se investiguen las circunstancias que rodearon su muerte y el desarrollo del operativo policial previo a su desaparición.

Cómo evitar ahogarse

El ingreso al agua debe ser realizado solo en zonas vigiladas por salvavidas.

Las indicaciones de seguridad deben ser obedecidas en todo momento.

El chaleco salvavidas debe ser usado en actividades acuáticas, especialmente en ríos, lagos o mar abierto.

La natación debe ser practicada únicamente en lugares autorizados y con supervisión, si no se es experto.

El consumo de alcohol debe ser evitado antes o durante la permanencia en el agua.

Las corrientes y zonas profundas deben ser identificadas y evitadas si no se tiene experiencia.

Los niños deben ser vigilados constantemente por un adulto responsable.

Las condiciones climáticas deben ser revisadas antes de ingresar al agua.

Las habilidades de flotación y respiración deben ser aprendidas para aumentar la seguridad.

El ingreso al agua durante tormentas eléctricas debe ser prohibido por el riesgo de descarga.

