Gustavo Petro y Nicolás Maduro son dos de los personajes más relevantes en Latinoamérica actualmente.

Sus frases, acciones, aciertos y errores están día a día en las planas de los principales medios de comunicación en América Latina y a veces en el resto del mundo.

Aunque los dos promulgan una ideología de izquierda que en teoría invita a la repartición de la riqueza, la verdad es que ambos tienen mucha riqueza que no se reparte tanto.

Pero más allá de las afinidades ideológicas, entre Petro y Maduro parece haber una innegable amistad. El presidente colombiano se ha reunido hasta 4 veces con el líder venezolano en los 10 meses que lleva gobernando.

Eso sí, la diferencia entre el capital de uno y otro es significativa. De lejos, Maduro tiene una riqueza más grande que la de Petro.

En el caso del mandatario venezolano, el portal Celebrity Networth cita a fuentes locales no reveladas y habla de una fortuna de 2 millones de dólares (unos 8.300 millones de pesos, al cambio de hoy).

La cifra de Petro, a su vez, es entregada por él mismo y citada por medios como Portafolio y La República. En su declaración de renta (hecha pública por el propio Petro) se ve cómo el patrimonio del presidente colombiano es de 1.367 millones de pesos.

Así las cosas, la fortuna de Maduro en Venezuela es seis veces más grande que la fortuna de Petro (comparando las dos cifras públicas).

La diferencia es grande, pero también lo es la justificación del dinero. Petro muestra una declaración de renta fiscalizada y en la que no se ha comprobado anomalía alguna. A su vez, Maduro es buscado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para responder por el supuesto delito de narcotráfico (la nación norteamericana dice que Maduro es el líder del Cartel de los Soles).

Recientemente, Petro tildó de “arribista” a la clase media que marchó en su contra y que se ve inmensamente afectada por el alza de la gasolina, los precios de servicios públicos, la inseguridad, el aumento de precio de los alimentos y más elementos.

“No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas. Salió una clase media alta arribista a decir: ‘fuera Petro, no queremos sus ideas'”, lanzó Petro, sobre las marchas que congregaron a unas 92.000 personas en toda Colombia.