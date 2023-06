Desde Francia, donde adelanda una visita oficial, el presidente Gustavo Petro se despachó en contra de las marchas de la oposición que se realizaron el pasado 20 de junio en diferentes ciudades del país.

Según las autoridades, a la llamada “marcha de las mayorías” asistieron alrededor de 92.000 personas que protestaron contra las reformas y propuestas del actual Gobierno.

El presidente ya había criticado la movilización tachándola de débil y asegurando que no alcanzaron a llenar la Plaza Bolívar en Bogotá. Ahora volvió a arremeter contra las marchas durante un evento en una universidad de París en Francia.

“Por eso convocaron a las marchas y no salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventanas”, sostuvo Petro.