Mediante un editorial publicado en el portal web de Noticias RCN, Gustavo Bolívar reveló el consejo que le dio el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre.

Y es que para nadie es un secreto que el exsenador de la República es una de las cartas que tiene el jefe de Estado para ganar la Alcaldía de Bogotá, por lo que hay incertidumbre sobre si el libretista es quien llevará la bandera del Pacto Histórico en el próximo llamado a las urnas.

Gustavo Bolívar revela conversación con Petro sobre Alcaldía de Bogotá

Así pues, en la carta compartida en el medio citado, Bolívar indicó que Gustavo Petro ve con buenos ojos su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, pues detalló que el mandatario le pidió no desistir en su aspiración.

“El presidente me preguntó cómo estaban mis posibilidades para ir como precandidato a la alcaldía de Bogotá al lado de Heidi Sánchez y Carlos Carrillo. Le conté lo que ustedes ya saben, que tengo algunos inconvenientes que estoy resolviendo. Sin embargo, me pidió que no desistiera”, escribió.

No obstante, Bolívar, que recientemente encontró un salvavidas económico en RCN y Telemundo, aseguró que el mandatario le sugirió hablar con los presidentes de los partidos que integran la bancada para hacer una consulta y elegir quién será el candidato oficial del Gobierno Nacional.

“Me pidió que hablara con los presidentes de los partidos que integran el Pacto para que ordenáramos la elaboración de una encuesta robusta y seria, con alguna empresa reconocida, que nos marque con objetividad si hay o no posibilidades. Sobre todo, en las combinaciones para segunda vuelta. Candidato Pacto vs. Galán; candidato del Pacto vs. Lara; candidato del Pacto vs. Oviedo, por citar los candidatos con mayores posibilidades”, precisó.

Finalmente, el excongresista confirmó que la encuesta se hará en los próximos días y que del resultado dependerá la decisión de lanzarse o no a la Alcaldía de Bogotá.

“La haremos. Ya hablé con algunos de los presidentes. Será esa encuesta, que elaboraremos en las próximas dos semanas, la que defina nuestra decisión“, concluyó.