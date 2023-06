Mediante una columna publicada en el portal Cuarto de hora, Gustavo Bolívar dio detalles de la reunión que sostuvo con Gustavo Petro en la casa de huéspedes ilustres de la Presidencia, ubicada en Cartagena.

El exsenador del Pacto Histórico reveló que habló de muchos temas de actualidad con el jefe de Estado, pero que hubo un hecho que le llamó mucho la atención y fue el grado de indignación que tenía el mandatario por unas declaraciones que dio el expresidente Juan Manuel Santos.

“El tocayo [Gustavo Petro] estaba indignado, aunque no se le notaba. Nunca se le nota, difícilmente pierde la compostura”, escribió Bolívar en un principio.

(Vea también: Este martes 20 de junio va marchar la oposición de Petro: puntos de encuentro y horarios)

Por qué Gustavo Petro está molesto con Juan Manuel Santos

Según explicó Bolívar en el texto, el malestar de Petro con Santos tiene que ver con lo que dijo el expresidente sobre el actual Gobierno en la convención de Asobancaria.

Tal y como detalló el libretista, Juan Manuel Santos indicó en el congreso que Petro no sabe para dónde va y que “detener la producción de petróleo” es un terrible decisión para el país.

Así pues, dichas declaraciones habrían sido el punto de quiebre entre Petro y Santos, según Bolívar, puesto que para el mandatario “son puras falacias”.

“Lo segundo que le molestó y muchísimo es que el expresidente haya adaptado su discurso sobre la transición energética para denigrarlo. Dijo Santos que era muy peligroso para el país ‘detener la producción de petróleo, en estos momentos. No podemos cerrar la llave del petróleo'”, se lee.

Bolívar contó que Petro le comentó que nunca ha dicho eso que asegura Santos y recalcó su malestar con las personas que aplaudieron al expresidente, calificándolos como ignorantes.

“–¿Cuándo yo he dicho eso– Se quejó con indignación [Petro], y agregó, al escuchar los aplausos que recibió el expresidente por esa falacia: –Puros ignorantes–”, indicó Bolívar en su columna.

Lee También

Finalmente, el excongresista, que aún no decide si aspirará a la Alcaldía de Bogotá, manifestó que las políticas del país en materia de hidrocarburos tiene como objetivo “no entregar más bloques para exploración, porque ya casi todo el territorio nacional está entregado y porque no se necesita”, haciendo énfasis en que no se va a cerrar el grifo, como dijo Santos.