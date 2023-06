La iniciativa que permitiría el uso recreativo del cannabis para adultos en el país estuvo en riesgo de hundirse. Este lunes festivo 19 de junio, los congresistas estaban citados para la votación de varios proyectos; entre ellos, la discusión sobre el cannabis. Sin embargo, no fue votado por falta de quórum.

Resulta que el presidente del Senado, Alexander López, se dio cuenta de que les faltaba solo un voto para lograr sellar este articulado. Se necesitan 54 votos en el Senado para la aprobación, pero ayer en la noche solo había 53.

¿Quién era el ausente? El senador Álex Flórez. El cuestionado congresista no estaba en la plenaria y por tal razón se decidió posponer la votación para este 20 de junio, último día de sesiones ordinarias.

Como era de esperarse, la ausencia de Flórez fue duramente criticada por los interesados en la aprobación de la regulación del cannabis de uso adulto. El exsenador Gustavo Bolívar sumó su voz al coro de críticos y sugirió que fue un error incluir al político antioqueño en la lista cerrada del Pacto Histórico.

El senador apareció este martes para explicar por qué no se había presentado al debate sobre la regulación del cannabis de uso adulto en Colombia. Según comentó en su cuenta de Twitter, tenía una calamidad familiar y por eso no asistió.

“De forma inexplicable se trató de anticipar la votación ayer cuando no estaban todos los votos. No sólo yo que había anunciado desde la mañana que no alcanzaba a llegar (por razones familiares), sino la de otros compañeros que no estaban presentes”, detalló.