Daniel Samper Ospina se refirió al tema en el espacio que él mismo presenta y que se denomina ‘Notidanny’, un noticiero con tono de humor en el que salen a flote diversos temas de la actualidad nacional.

En el capítulo de este jueves 22 de junio de 2023, emitido por Youtube, el periodista habló del fondo internacional que se habría planteado desde el interior del Gobierno para financiar al Eln y que así esa agrupación armada dejara de secuestrar y extorsionar.

En ese sentido, Samper rechazó la iniciativa y dio sugerencias para un mejor uso de ese dinero que supuestamente aportarían actores extranjeros y fue así como recomendó que una partida importante se destinará para que a Gustavo Petro, presidente de Colombia, le enseñaran a escribir correctamente.

Al respecto, puso como ejemplo algunos tuits del mandatario con numerosas equivocaciones, como se ve en este video desde el minuto 9:19:

Lo particular es que el propio Petro dijo días atrás que él no era el que manejaba siempre su cuenta de Twitter y que tenía gente encargada, a la que culpa cuando hay salidas en falso, como cuando anunció que los niños perdidos en la selva habían aparecido, pese a que no era verdad.

Sin embargo, periodistas como Felipe Zuleta, de Blu Radio y de pasado en la oficina de comunicaciones de la Presidencia en años anteriores, no para de repetir que a Petro no le gusta que escriban por él y que por eso él mismo es el que trina.

El presentador sugirió que el fondo internacional para el Eln sirva para “pagarle profesor de ortografía” al presidente de Colombia para “cuando este escribe sus trinos”.

Y justificó su pedido: “Es que miren los errores tipográficos… O directamente los escribe con mala ortografía”.

De esa manera, usó un particular juego de palabras para hacer ver la falta de rigor del gobernante:

“Dizque ‘sansionar’ con ‘s’; puras heces, presidente”.

Además compartió un trino con más de 5 errores que se encargó de resaltar, como se aprecia a continuación: